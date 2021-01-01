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Путин назвал книги, которые читает внукам

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин читает своим внукам произведения российских и советских авторов. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции. Трансляцию ведет РБК.

«Маршака, например. [Сказку] «12 месяцев», — ответил он на соответствующий вопрос. Глава государства отметил, что русские сказки «очень хорошие».

Путин рассказал об общении с внуками
Общество
Владимир Путин

Впервые о том, что у него есть внуки, Путин рассказал в интервью журналисту Оливеру Стоуну. Он поделился, что любит играть с ними, однако часто на это не хватает времени.

После интервью Стоуну в ходе прямой линии в 2017 году президент сообщил, что второй внук у него родился недавно. По его словам, его дети и внуки живут в Москве, а не за границей.

Позднее, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», российский лидер рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.


 

Владимир Путин большая ежегодная пресс-конференция Путина книги чтение
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