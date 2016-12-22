Мутко назвал дату первого ответа МОК по списку российских олимпийцев

Свои первые соображения по предоставленному Москвой списку спортсменов, желающих поехать на Олимпийские игры, МОК предоставит 8 января, сказал Виталий Мутко. В конце прошлого года МОК утвердил дизайн формы российских олимпийцев

Виталий Мутко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Международный олимпийский комитет (МОК), как ожидается, отреагирует на предварительный список спортсменов, которых Россия собирается направить на зимние Олимпийские игры 2018 года, 8 января, заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

«Уже восьмого числа команда получит первую реакцию по списку, который мы направили, сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы», — сказал чиновник.

Он добавил, что российские спортсмены «открыты», и что за 2,5 года «мы не видим никаких нарушений», а проблемы в спорте являются «во многом надуманными» и «срежиссированными». «Мы политику убираем в сторону. Защита интересов российских спортсменов будет продолжаться, работа идет», — отметил Мутко.

Итоговый список спортсменов из России будет определен до 28 января.

Исполнительный комитет МОК 5 декабря 2017 года дисквалифицировал Олимпийский комитет России, но постановил, что к Олимпийским играм могут быть допущены отдельные спортсмены из России, которые пройдут проверку на допинг. Они будут выступать без национальной символики и под нейтральным флагом как «Олимпийские атлеты из России».

Также исполком пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх, аналогичное решение было принято по его бывшему заместителю Юрию Нагорных.

Позднее комитет выдвинул список из 13 требований к форме российских олимпийцев. В частности, МОК указал, что на форме могут быть только два словосочетания: OAR (Olympic Athlete from Russia) или «олимпийский спортсмен из России».

29 декабря МОК утвердил дизайн формы для российских спортсменов. Дизайн разработан компанией ZASPORT. Как рассказала РБК ее представитель Анастасия Задорина, часть коллекции будет переделана, еще часть надо будет отшить заново. Основными цветами спортивной формы станут серый, красный и белый.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Они стартуют 9 февраля и продлятся до 25 февраля.