МОК одобрил форму российских спортсменов для Олимпиады в Пхёнчхане

Дизайн формы для российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, утвержден МОК. Ранее исполком МОК обязал атлетов из России выступать в форме без герба и флага России, под нейтральным флагом

Фото: Станислав Варивода / ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил форму для спортсменов российской сборной. Об этом сообщила РБК глава компании ZASPORT Анастасия Задорина, которая является главным экипировщиком российской олимпийской сборной.

«Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета, что нейтральная форма для спортсменов одобрена. Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания», — сказала она, добавив, что для того, чтобы соответствовать требованиям МОК, часть олимпийской коллекции будет переделана, а часть отшита заново. Основными цветами останутся серый, красный и белый.

По словам Задориной, крой и дизайн формы не менялся, однако с нее убрали российский триколор и герб, а также поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Экипировочный центр для спортсменов ZASPORT планирует открыть к 22 января.

«Мы надеемся, что на церемонии закрытия Олимпийских игр команда России пройдет с флагом и в парадной форме, которая была запланирована изначально», — отметила Задорина. Однако, по ее словам, болельщиков в любом случае никто не сможет ограничить в выборе патриотичной одежды с триколором.

Исполком МОК 5 декабря запретил российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане под флагом страны. К Играм в Пхёнчхане будут допущены только «чистые» спортсмены, не замеченные в употреблении допинга. Выступать они должны под нейтральным флагом в форме, которая не должна содержать эмблемы Олимпийского комитета России, изображения российского герба или флага. Кроме того, цветовая гамма элементов одежды не должна складываться в российский триколор.

На форме россиян, в которой атлеты будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия, на соревнованиях, тренировках и в повседневной жизни во время Олимпиады может быть указано только два типа словосочетаний: OAR (англ. olympic athlete from Russia) или «олимпийский спортсмен из России».

Всего к форме и экипировке российских спортсменов МОК выдвинул 13 требований.

Игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.