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Минприроды объяснило массовую гибель тюленей в Каспийском море

В массовой гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море могут быть виновны браконьеры, которые незаконно ловят рыбу. Об этом сообщило Министерство природы в Telegram.

«Скорее всего тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», — уточняется в сообщении.

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Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назвал ситуацию «вопиющей» и взял ее на личный контроль. По словам Козлова, браконьеры поставили под угрозу популяцию редких животных. «Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!», — посчитал министр.

Минприроды систематизирует информацию, собранную во время обследования прибрежной зоны. Материалы передадут природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору.

По данным министерства, всего на берег Каспийского моря вынесло 170 мертвых тюленей. «Почти все — молодые особи. И это сильнейший удар по популяции», — отметило ведомство.

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Директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов ранее заявила, что на некоторых тюленях есть следы сетей, у части млекопитающих полностью срезана шкура. Следственный комитет по Дагестану возбудил доследственную проверку.

Минприроды РФ тюлени Каспийское море
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