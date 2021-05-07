Минприроды объяснило массовую гибель тюленей в Каспийском море

В массовой гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море могут быть виновны браконьеры, которые незаконно ловят рыбу. Об этом сообщило Министерство природы в Telegram.

«Скорее всего тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», — уточняется в сообщении.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назвал ситуацию «вопиющей» и взял ее на личный контроль. По словам Козлова, браконьеры поставили под угрозу популяцию редких животных. «Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!», — посчитал министр.