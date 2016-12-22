СМИ узнали об отречении Макария и Филарета от руководства новой церковью

По сведениям издания «Вести», предстоятели действующих на Украине церквей, готовы отказаться от претензий на должность главы новой украинской церкви, которая получит автокефалию от Вселенского патриархата

Петр Порошенко и патриарх УПЦ КП Филарет (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Предстоятели Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Филарет и Макарий обратились с письмами в Константинопольский патриархат, признавая отказ от выдвижения своих кандидатур на пост главы новосоздаваемой православной церкви на Украине. Об этом пишет украинское издание «Вести» со ссылкой на источник из близкого круга митрополита Макария.

Макарий, по сведениям источника «Вестей», написал письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором сообщил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля церковной структуры, которая может быть создана на Украине. Более того, Макарий отметил, что не считает представителей епископата существующих на Украине церквей достойными претендентами на пост главы новой церкви. Он попросил Варфоломея определить кандидатом на должность главы новой церкви одного из иерархов Константинопольского патриархата. По сведениям «Вестей», речь идет об архиепископе Иове (Гечи) и экзархе Данииле (Зелинском).

Новая церковная структура может быть создана после собора епископов УПЦ КП, УАПЦ и части Украинской православной церкви Московского патриархата (подконтрольна Русской православной церкви). Дата проведения собора не назначена.

По данным «Вестей», патриарх Филарет — предстоятель УПЦ КП — также написал письмо Вселенскому патриарху Варфоломею, сообщив о готовности снять свою кандидатуру на должность главы новой церкви. Взамен он попросил назначить себя «почетным патриархом» и главой Священного синода новой церкви, а главой самой церкви назначить патриаршего наместника УПЦ КП — митрополита Епифания. По сведениям «Вестей», Макарий в письме назвал себя «бывшим митрополитом», а Филарет подписался «архиепископом».

Свой кандидат в главы новой церкви есть и у президента Украины Петра Порошенко, это митрополит Винницкий и Барский Симеон (УПЦ МП).

При этом источник издания отметил, что Вселенский патриархат может провести учредительный, а не объединительный собор, на котором будет главенствовать представитель патриархата Варфоломея. Собеседник отмечает, что новая украинская церковь может не иметь статуса патриархии и после вручения автокефалии будет подконтрольна Вселенскому патриархату.