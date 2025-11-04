В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Из-за взрыва в Стерлитамаке в Башкирии частично обрушился цех водоочистки нефтехимического завода, сообщила администрация города.
В цехе работало пять человек, по предварительным данным никто не пострадал. Все аварийные службы выехали на место, уточнили в администрации. Причины взрыва устанавливаются.
Материал дополняется
