Общество⁠,
0

В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе

В Стерлитамаке из-за взрыва на нефтехимическом заводе частично обрушился цех

Из-за взрыва в Стерлитамаке в Башкирии частично обрушился цех водоочистки нефтехимического завода, сообщила администрация города.

В цехе работало пять человек, по предварительным данным никто не пострадал. Все аварийные службы выехали на место, уточнили в администрации. Причины взрыва устанавливаются.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Стерлитамак Башкирия взрыв
В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе Общество, 05:55
