В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе

Из-за взрыва в Стерлитамаке в Башкирии частично обрушился цех водоочистки нефтехимического завода, сообщила администрация города.

В цехе работало пять человек, по предварительным данным никто не пострадал. Все аварийные службы выехали на место, уточнили в администрации. Причины взрыва устанавливаются.

Материал дополняется