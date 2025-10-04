 Перейти к основному контенту
Рэпера Пи Дидди приговорили к 50 месяцам тюрьмы

Суд приговорил рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) к 50 месяцам тюрьмы за перевозку женщин с целью вовлечения в проституцию, сообщает NBC News. Его также оштрафовали на $500 тыс.

В июле суд присяжных признал рэпера виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, но оправдал по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и рэкете. Обвинение просило приговорить его к 11 годам тюрьмы.

Накануне приговора Пи Дидди в письме судье извинился за свои действия. «Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые проступки», — написал он. Он также принес извинения своей бывшей девушке, певице Кэсси Вентуре, выступившей в суде против него по делу о торговле людьми. «Я буквально потерял рассудок. Я был неправ, подняв руку на женщину, которую любил», — заявил Комбс.

Вентура, в частности, говорила, что рэпер принуждал ее к сексу с нанятыми им мужчинами из эскорта, а также однажды во время поездки в Майами ударил ее из-за «неправильного выражения лица».

Музыкант объяснил свои поступки тем, что они были «укоренены в [его] эгоизме» и что он «потерялся в наркотиках и излишествах».

Материал дополняется

