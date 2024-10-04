Попавшего под санкции США россиянина арестовали в Москве по делу Cryptex

Биржа Cryptex, а также «связанный с ней» Сергей Иванов, с прошлой недели находятся под санкциями США за «предоставления услуг киберпреступникам». СК России возбудил дело на создателей биржи, также обвинив их в работе с хакерами

Сергей Иванов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 30 ноября) Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы общей юрисдикции.

В начале октября следователи завели уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств и незаконной банковской деятельности (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).

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По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса. «Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — сообщали в СК.

Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. В рамках дела в 14 регионах России проведено 148 обысков, для определения процессуального статуса к следователям были доставлены 96 человек, включая Сергея Иванова.

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн. Тогда же под персональные санкции США попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным OFAС, на протяжении 20 лет он «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платежной системой UAPS и Cryptex. В частности, как указали в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market.

При обысках по делу Cryptex у подозреваемых изъяли более 1,5 млрд руб. Помимо наличных средств следователи обнаружили у фигурантов дела автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы. Кроме того, одному из них принадлежал вертолет Robinson.

Известный в среде кибербезопасности журналист Брайан Кребс, который профессионально занимается расследованиями киберпреступлений, в день появления обвинений Минфина в адрес Cryptex, UAPS и Иванова опубликовал у себя в блоге расследование с подробностями о той деятельности, которую, предположительно, вел Иванов через свои проекты.

Как пишет Кребс, Иванов использовал никнейм Taleon, впервые появившись с ним в начале 2000-х годов на подпольном хакерском онлайн-форуме Mazafaka. Уже тогда он, предположительно, занимался крупными переводами наличных денег. Впоследствии россиянин якобы договорился о партнерстве с обменником PM2BTC, который также попал под американские санкции 26 сентября. Обменник конвертировал средства из Perfect Money (PM) в биткоины (BTC), но также выпускал собственные дебетовые карты, на которые можно было перевести средства с баланса.

В 2013 году, после того, как правоохранительные органы США закрыли Liberty Reserve — аналогичную Perfect Money платежную систему, стала набирать популярность система UAPS, которую представил Taleon-Иванов. Она позволяла достаточно просто автоматизировать расчеты с партнерами или поставщиками украденных данных.

В начале 2018 года, по информации Кребса, Taleon и команда платежной системы запустили криптобиржу Cryptex. Она продвигалась на подпольных форумах и со временем стала одним из центров оборота незакон, но полученных средств в криптовалюте. При этом биржей пользовались и обычные владельцы криптовалют или майнеры, никак не связанные с криминальной деятельностью.