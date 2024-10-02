Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
Следственный комитет (СК) опубликовал кадры с обысками у фигурантов дела о создании анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и сервисов для легализации преступных доходов. У членов преступного сообщества нашли многочисленные пачки денег, вертолет, Cybertruck, автомобили Tesla и Mercedes.
Всего по делу проходят почти 100 человек. По оценке СК, их доходы от незаконных операций в 2023 году превысили 3,5 млрд руб., а общий денежный оборот преступного сообщества — 112 млрд руб.
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