Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

Video

Следственный комитет (СК) опубликовал кадры с обысками у фигурантов дела о создании анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и сервисов для легализации преступных доходов. У членов преступного сообщества нашли многочисленные пачки денег, вертолет, Cybertruck, автомобили Tesla и Mercedes.

Всего по делу проходят почти 100 человек. По оценке СК, их доходы от незаконных операций в 2023 году превысили 3,5 млрд руб., а общий денежный оборот преступного сообщества — 112 млрд руб.