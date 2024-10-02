СК возбудил дело на создателей криптобиржи Cryptex с оборотом в ₽112 млрд

Cryptex на прошлой неделе попала под санкции США за «предоставления услуг киберпреступникам». СК России возбудил дело на создателей биржи, также обвинив их в работе с хакерами и киберпреступниками. По делу задержаны 96 человек

Фото: СК РФ

Следователи завели уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность — ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК.

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По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо системы UAPS и биржи Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначенные для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК.

Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. В рамках дела в 14 регионах России проведено 148 обысков, для определения процессуального статуса к следователям доставлены 96 человек.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что операция по задержания членов преступного сообщества была проведена техническими сотрудниками МВД России с участием полицейских оперативников. По ее словам, помимо создания анонимной криптобиржи, фигуранты дела выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет.

На опубликованных СК кадрах с обысками у фигурантов дела видны пачки наличных денег, вертолет, Cybertruck, автомобиль Tesla и Mercedes. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что одним из фигурантов является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США ранее ввели санкции.

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн. Тогда же под персональные санкции США попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным OFAС, на протяжении 20 лет он «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платежной системой UAPS и Cryptex. В частности, как указали в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market.

О том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят обыски по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками, ранее этим днем сообщили источники РБК и 78.ru. По данным 47news, в ходе прошедшей операции особое внимание силовиков было направлено на дом в поселке Лисий нос (Приморский район Петербурга), где, по версии МВД, проживал организатор криптовалютной схемы обналичивания средств.

В прошлом месяце оперативники в Москве пресекли работу обменника криптовалют с оборотом 200 млн руб. По данным следствия, он занимался незаконной банковской деятельностью, оказывая услуги по обналичиванию и переводу средств за границу в криптовалютах и получая от этого доходы в особо крупном размере. Нелегальные обменные пункты помогали клиентам выводить средства за границу, скрываясь под вывесками туристических компаний, уточняли в МВД.