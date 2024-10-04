Вскрытие показало причину смерти «российского кита-шпиона» Хвалдимира

Белуху нашли мертвой 31 августа у берегов Норвегии, однако установить причину смерти сразу не удалось. Кита окрестили «российским шпионом» из-за ременной упряжки с российскими буквами, обнаруженной на нем в первую встречу

Хвалдимир (Фото: Ein Dahmer / Wikimedia Commons)

Белуха, которую в Норвегии называли «шпионом российского Военно-морского флота» и прозвали Хвалдимиром, умерла от бактериальной инфекции, сообщает NRK со ссылкой на полицейский отчет о результатах вскрытия.

При этом во рту Хвалдимира была обнаружена застрявшая палка длиной 35 см, а на коже несколько поверхностных ран в области задней части грудной полости, живота, одной передней конечности и хвостового плавника. Края ран были неровными и рваными, что можно интерпретировать как травмы, нанесенные птицами, проклевавшими дырки в коже, говорится в отчете.

Вместе с тем в полиции исключили, что эти травмы являются пулевыми отверстиями, как ранее заявляли местные зоозащитники. После проведения рентгенограмм каких-либо снарядов или других металлических фрагментов в теле белухи обнаружено не было.

Профессор арктической и морской биологии UiT Аудун Рикардсен пояснил NRK, что, вероятно, кит играл с палкой, которая в итоге застряла у него в горле. Также он отметил, что птицы часто проклевывают дырки в больных или мертвых китах, причем делают они это в местах со слабой кожей.

«Вскрытие показало, что его желудок был пуст. Кроме того, большинство органов вышли из строя. В проведенных расследованиях нет ничего, что могло бы установить, что именно человеческая деятельность непосредственно привела к смерти Хвалдимира», — добавил представитель полиции Амунд Приде Ревхейм.

Впервые белуху, прозванную Хвалдимиром (hval — «кит» по-норвежски), обнаружили в норвежской области Финмарк в 2019 году. Животное было в подходящей для установки экшен-камеры упряжке. На ней был логотип российской компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»). Все это стало причиной домыслов о том, что кит — «российский шпион». В Норвежском управлении рыболовства полагают, что кит какое-то время содержался в неволе: он вел себя так, будто привык к людям.

Белуху нашли мертвой в заливе Рисавика на юге Норвегии в конце августа рыбаки, ловившие поблизости скумбрию. Предполагаемый возраст Хвальдимира на момент смерти составлял от 15 до 20 лет, что сравнительно мало для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет.

Зоозащитные организации OneWhale и NOAH предположили, что кита могли застрелить. «Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили фотодоказательства, включая крупные планы травм Хвалдимира. Их оценки убедительно свидетельствуют о том, что смерть кита стала результатом преступного деяния, что требует немедленного вмешательства полиции», — говорилось в заявлении зоозащитников. Глава OneWhale Регина Кросби Хауг, которая, по ее словам, участвовала в осмотре туши Хвалдимира, утверждала, что у него «было множество пулевых ранений по всему телу».