Умерла белуха Хвалдимир, которую в Норвегии сочли «российским шпионом»

Кита нашли мертвым 31 августа у берегов Норвегии, причина смерти пока не ясна. В стране его окрестили «шпионом российского военно-морского флота» и прозвали Хвалдимиром (hval — «кит» по-норвежски)

Белуху, которую в Норвегии окрестили «шпионом российского военно-морского флота» и прозвали Хвалдимиром, нашли мертвой в заливе Рисавика на юге страны, сообщает NRK.

Тело дельфина нашли в субботу, 31 августа, отец и сын, которые ловили поблизости скумбрию. «Сначала я подумал, что перевернулась лодка, поэтому мы с отцом поехали туда, чтобы проверить. К тому времени там уже была лодка с биологами, следившими за китом», — рассказал 16-летний Сторм Каролиус Кристиансен. Хвальдимира обвязали веревкой и доставили на берег.

Около 12:00 кит был еще жив, приблизительно в 14:30 его нашли мертвым. Хвальдимира вытащили на берег около 15:15.

Морской биолог Marine Mind Себастьян Странд, который наблюдал за белухой три года, рассказал, что причина смерти пока не ясна, будет проведено вскрытие. По его словам, накануне с животным было все в порядке.