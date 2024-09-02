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Умерла белуха Хвалдимир, которую в Норвегии сочли «российским шпионом»

Кита нашли мертвым 31 августа у берегов Норвегии, причина смерти пока не ясна. В стране его окрестили «шпионом российского военно-морского флота» и прозвали Хвалдимиром (hval — «кит» по-норвежски)

Белуху, которую в Норвегии окрестили «шпионом российского военно-морского флота» и прозвали Хвалдимиром, нашли мертвой в заливе Рисавика на юге страны, сообщает NRK.

Тело дельфина нашли в субботу, 31 августа, отец и сын, которые ловили поблизости скумбрию. «Сначала я подумал, что перевернулась лодка, поэтому мы с отцом поехали туда, чтобы проверить. К тому времени там уже была лодка с биологами, следившими за китом», — рассказал 16-летний Сторм Каролиус Кристиансен. Хвальдимира обвязали веревкой и доставили на берег.

Около 12:00 кит был еще жив, приблизительно в 14:30 его нашли мертвым. Хвальдимира вытащили на берег около 15:15.

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Фото:Sun Shubao / Global Look Press

Морской биолог Marine Mind Себастьян Странд, который наблюдал за белухой три года, рассказал, что причина смерти пока не ясна, будет проведено вскрытие. По его словам, накануне с животным было все в порядке.

Впервые белуху, прозванную Хвалдимиром (hval — «кит» по-норвежски), обнаружили в норвежской области Финмарк в 2019 году. Животное было в подходящей для установки экшен-камеры упряжке. На ней был логотип российской компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»). Все это стало причиной домыслов о том, что кит — «российский шпион». Российские власти такие предположения не комментировали.

В Норвежском управлении рыболовства полагают, что кит какое-то время содержался в неволе: он вел себя так, будто привык к людям.

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Теги
Елена Чернышова
белуха Норвегия шпион
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