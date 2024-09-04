Зоозащитники заявили, что «российского кита-шпиона» в Норвегии застрелили

Хвальдимир приплыл к берегам Норвегии в 2019 году. Животное было в подходящей для установки экшен-камеры упряжке, на которой был логотип российской компании, за что кита окрестили «шпионом». Его обнаружили мертвым 2 сентября

Хвальдимир (Фото: Ein Dahme / wikipedia.org)

Найденного мертвым в Норвегии «российского кита-шпиона» Хвальдимира могли убить из огнестрельного оружия, пишет NBC News со ссылкой на заявление зоозащитных организаций OneWhale и NOAH, которые потребовали провести немедленное расследование.

«Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили фотодоказательства, включая крупные планы травм Хвальдимира. Их оценки убедительно свидетельствуют о том, что смерть кита стала результатом преступного деяния, что требует немедленного вмешательства полиции», — говорится в заявлении зоозащитников.

Глава OneWhale Регина Кросби Хауг, которая, по ее же словам, участвовала в осмотре туши кита, заявила агентству AFP, что у Хвальдимира «было множество пулевых ранений по всему телу». «Травмы, полученные китом, вызывают тревогу и носят характер, который не исключает преступного деяния, — это шокирует», — заявила глава NOAH Сири Мартинсен.

Как уточнили NBC News источники в Норвегии, вскрытие кита продолжается, окончательная оценка может занять до трех недель.

РБК направил запрос в пресс-службу Норвежского управления рыболовства.

Впервые белуху, прозванную Хвальдимиром (hval — «кит» по-норвежски), обнаружили в норвежской области Финнмарк в 2019 году. Животное было в подходящей для установки экшен-камеры упряжке. На ней был логотип российской компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»). Все это стало причиной домыслов о том, что кит — «российский шпион». Российские власти такие предположения не комментировали.

В Норвежском управлении рыболовства полагали, что кит какое-то время содержался в неволе: он вел себя так, будто привык к людям. Тушу кита нашли в заливе Рисавика на юге страны 2 сентября. Предполагаемый возраст Хвальдимира на момент смерти составлял от 15 до 20 лет, что сравнительно мало для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет.