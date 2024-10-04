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Общество ,  
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Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах

Среди фигурантов дела — руководители ГК «Пикет», которые поставили свыше 20 тыс. некачественных бронежилетов Минобороны. Они купили на вырученные деньги недвижимость в Подмосковье и Москве, а также акции
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Суд в Москве арестовал имущество родственников фигурантов дела о поставке бракованных бронежилетов для Минобороны, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Родному брату одной из обвиняемых принадлежит жилое помещение площадью 50,3 кв. м, супруга еще одного фигуранта владеет земельным участком, двумя жилыми помещениями в 20,9 и 40,1 кв. м и автомобилем, говорится в материалах силовиков.

Фигуранты дела на вырученные от махинаций деньги приобрели акции и доли разных компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, считает следствие. Кроме того, они перевели деньги на десятки частных счетов.

По мнению следователей, это имущество купили вскоре после того, как фигуранты дела — сотрудники ГК «Пикет» — похитили деньги, выделенные Минобороны на госконтракт по поставке средств защиты. Компания поставила не менее 20 040 некачественных бронежилетов, они не соответствовали требованиям.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По делу проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко, им вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. В материалах суда утверждается, что фигуранты получили от Минобороны не менее 2,4 млрд руб.

Фигуранты отрицают свою вину. По их словам, командование частей, в которые направили бронежилеты, готово подтвердить качество продукции.

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Мир Ландау
Недвижимость бронежилет Минобороны Москва
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