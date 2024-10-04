Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах

Среди фигурантов дела — руководители ГК «Пикет», которые поставили свыше 20 тыс. некачественных бронежилетов Минобороны. Они купили на вырученные деньги недвижимость в Подмосковье и Москве, а также акции

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Суд в Москве арестовал имущество родственников фигурантов дела о поставке бракованных бронежилетов для Минобороны, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Родному брату одной из обвиняемых принадлежит жилое помещение площадью 50,3 кв. м, супруга еще одного фигуранта владеет земельным участком, двумя жилыми помещениями в 20,9 и 40,1 кв. м и автомобилем, говорится в материалах силовиков.

Фигуранты дела на вырученные от махинаций деньги приобрели акции и доли разных компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, считает следствие. Кроме того, они перевели деньги на десятки частных счетов.

По мнению следователей, это имущество купили вскоре после того, как фигуранты дела — сотрудники ГК «Пикет» — похитили деньги, выделенные Минобороны на госконтракт по поставке средств защиты. Компания поставила не менее 20 040 некачественных бронежилетов, они не соответствовали требованиям.

По делу проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко, им вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. В материалах суда утверждается, что фигуранты получили от Минобороны не менее 2,4 млрд руб.

Фигуранты отрицают свою вину. По их словам, командование частей, в которые направили бронежилеты, готово подтвердить качество продукции.