Суд наложил арест на имущество компании «Пикет» по делу о бронежилетах

Суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Об аресте активов «Пикета» еще в мае писал «Коммерсантъ».

Согласно документам, с которыми ознакомилось «РИА Новости», группе компаний принадлежат 25% в «Тракмастере», который занимается ремонтом автомобилей, 25% в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес, а также почти 100% в «Фаунд Мэри», торгующей табачными изделиями, и 75% в уставном капитале «Фикс и Точка», у которой пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Также ГК «Пикет» принадлежат три земельных участка площадью до 2,5 тыс. кв. м, нежилое здание площадью 1,2 тыс. кв. м и денежные средства более чем на 20 банковских счетах. Именно на это имущество и счета суд наложил арест.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. Сумма ущерба составила не менее 2,4 млрд руб.

По данному делу были арестованы гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко, их обвиняют по статье об отмывании денежных средств — ст. 174.1 Уголовного кодекса. В сентябре источник ТАСС рассказал, что в деле уже девять фигурантов.