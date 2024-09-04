 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд наложил арест на имущество компании «Пикет» по делу о бронежилетах

Суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Об аресте активов «Пикета» еще в мае писал «Коммерсантъ».

Согласно документам, с которыми ознакомилось «РИА Новости», группе компаний принадлежат 25% в «Тракмастере», который занимается ремонтом автомобилей, 25% в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес, а также почти 100% в «Фаунд Мэри», торгующей табачными изделиями, и 75% в уставном капитале «Фикс и Точка», у которой пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Также ГК «Пикет» принадлежат три земельных участка площадью до 2,5 тыс. кв. м, нежилое здание площадью 1,2 тыс. кв. м и денежные средства более чем на 20 банковских счетах. Именно на это имущество и счета суд наложил арест.

ТАСС узнал о 9 обвиняемых по делу о бракованных бронежилетах для армии
Политика
Фото:Павел Симаков / ТАСС

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. Сумма ущерба составила не менее 2,4 млрд руб.

По данному делу были арестованы гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко, их обвиняют по статье об отмывании денежных средств — ст. 174.1 Уголовного кодекса. В сентябре источник ТАСС рассказал, что в деле уже девять фигурантов.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
бронежилет арест имущества Минобороны
Материалы по теме
«РИА Новости» узнали о новой статье в деле о бронежилетах для Минобороны
Общество
Свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» к делу о бронежилетах
Общество
Стала известна сумма, полученная фигурантами дела о бронежилетах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До главного
события года

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябреФинансы, 06:00
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и окрестностямиПолитика, 05:58
Обвиняемый в похищении Авраама Руссо попросил отправить его в зону боевОбщество, 05:52
В Нигерии около 80 человек погибли при нападении боевиковОбщество, 05:35
Tele2 сменил названиеТехнологии и медиа, 04:53
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасностьПолитика, 04:41
Суд наложил арест на имущество компании «Пикет» по делу о бронежилетахПолитика, 04:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Яндекс Такси» предупредил о росте цен из-за дефицита 130 тыс. водителейТехнологии и медиа, 04:21
Bloomberg узнал о готовности к перезапуску трех из 13 реакторов АЭС в СШАПолитика, 04:13
Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекцииОбщество, 03:42
Экспорт российской нефти упал до минимума за месяцБизнес, 03:10
В Киеве, Сумах и Львове прогремели взрывыПолитика, 03:01
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизменеПолитика, 02:55
В Риме молния ударила в Триумфальную арку рядом с КолизеемОбщество, 02:35