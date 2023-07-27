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Власти Таиланда заявили о росте числа приезжих из России на 1000%

Власти Таиланда заявили о росте числа приезжих из России на 1000% по сравнению с 2022-м
В июле число приехавших из России в Таиланде с начала 2023-го превысило 800 тыс. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост числа приезжих составил 1000%
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

За шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тыс. россиян, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта страны.

Точное количество — 791 574 российских гражданина, это более чем на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Более половины из них прилетели на Пхукет, в местной туристической ассоциации отметили, что Россия оказалась «источником туристов № 1 на острове в этом году».

Bloomberg отмечает, что россияне также стали активнее приобретать недвижимость в стране. Так, по информации агентства недвижимости Knight Frank Thailand, в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл, до 338, и половину из них приобрели граждане России. В FazWaz Property Group рассказали, что россияне — это самая многочисленная группа покупателей недвижимости на Пхукете, причем они приобретают жилье как для проживания, так и для сдачи в аренду: один из российских покупателей стал владельцем 16 вилл.

Елена Мариничева, вице-президент российского Sotheby's International Realty, описала агентству «типичного российского покупателя» в Таиланде: как правило, это предприниматели с востока страны в возрасте 30-35 лет, но московские и петербургские инвесторы также обращают внимание на Таиланд.

Как отмечает агентство, в Таиланде появляется все больше заведений, где есть русская кухня (причем их открывают и местные, и россияне), и вывесок и рекламы на русском языке.

Россияне могут испытывать проблемы с переводом средств в Таиланд, среди возможных вариантов оплаты Bloomberg называет использование наличных евро и долларов (национальная валюта — тайский бат), цифровые активы или использование китайской платежной системы Union Pay.

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Ассоциация туроператоров России сообщала, что за весь 2022 год Таиланд посетили 435 тыс. россиян, они заняли девятое место по численности среди всех туристов, приехавших в страну. Это более чем в 14 раз или на 1314% больше значений 2021 года, когда из России в Таиланд приехали всего 30 759 россиян.

В июле этого года число туристов из России уже превысило 800 тыс., указали в ассоциации. 

Для россиян в Таиланде действует безвизовый режим в течение 30 дней. В Бангкоке, столице королевства, есть российское посольство, в середине июля глава МИДа Сергей Лавров открыл на Пхукете генконсульство страны. 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Таиланд туризм российские туристы
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