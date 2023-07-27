Власти Таиланда заявили о росте числа приезжих из России на 1000% по сравнению с 2022-м

В июле число приехавших из России в Таиланде с начала 2023-го превысило 800 тыс. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост числа приезжих составил 1000%

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За шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тыс. россиян, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта страны.

Точное количество — 791 574 российских гражданина, это более чем на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Более половины из них прилетели на Пхукет, в местной туристической ассоциации отметили, что Россия оказалась «источником туристов № 1 на острове в этом году».

Bloomberg отмечает, что россияне также стали активнее приобретать недвижимость в стране. Так, по информации агентства недвижимости Knight Frank Thailand, в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл, до 338, и половину из них приобрели граждане России. В FazWaz Property Group рассказали, что россияне — это самая многочисленная группа покупателей недвижимости на Пхукете, причем они приобретают жилье как для проживания, так и для сдачи в аренду: один из российских покупателей стал владельцем 16 вилл.

Елена Мариничева, вице-президент российского Sotheby's International Realty, описала агентству «типичного российского покупателя» в Таиланде: как правило, это предприниматели с востока страны в возрасте 30-35 лет, но московские и петербургские инвесторы также обращают внимание на Таиланд.

Как отмечает агентство, в Таиланде появляется все больше заведений, где есть русская кухня (причем их открывают и местные, и россияне), и вывесок и рекламы на русском языке.

Россияне могут испытывать проблемы с переводом средств в Таиланд, среди возможных вариантов оплаты Bloomberg называет использование наличных евро и долларов (национальная валюта — тайский бат), цифровые активы или использование китайской платежной системы Union Pay.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что за весь 2022 год Таиланд посетили 435 тыс. россиян, они заняли девятое место по численности среди всех туристов, приехавших в страну. Это более чем в 14 раз или на 1314% больше значений 2021 года, когда из России в Таиланд приехали всего 30 759 россиян.

В июле этого года число туристов из России уже превысило 800 тыс., указали в ассоциации.

Для россиян в Таиланде действует безвизовый режим в течение 30 дней. В Бангкоке, столице королевства, есть российское посольство, в середине июля глава МИДа Сергей Лавров открыл на Пхукете генконсульство страны.