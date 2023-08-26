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Таиланд запланировал увеличить срок безвизового пребывания для россиян

Тайланд запланировал увеличить срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней
Фото: Louise Delmotte / Getty Images
Фото: Louise Delmotte / Getty Images

Правительство Таиланда планирует увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране с 30 до 90 дней, заявил премьер-министр Сеттха Тхависин.

«Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд», — сказал он на встрече с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пханга на юге страны (цитата по «РИА Новости»)

«Мы также будем стараться облегчить визовой режим и для других стран с более холодным, чем наш, климатом, например, для Казахстана», — добавил премьер-министр.

За шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тыс. россиян, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта страны.

Точное количество — 791 574 российских гражданина, это более чем на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Более половины из них прилетели на Пхукет, в местной туристической ассоциации отметили, что Россия оказалась «источником туристов № 1 на острове в этом году». В середине июля глава МИДа Сергей Лавров также открыл на Пхукете генконсульство страны.

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Тайланд безвизовый режим виза
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