Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Почти половина россиян заявила о готовности бросить питомца при переезде Общество, 06:00
Арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморья попросил о мобилизации Политика, 05:49
Премьер Франции сочла целью сделать «цену войны» для России невыносимой Политика, 05:42
В Японии заявили о максимальной за историю дальности полета ракеты КНДР Политика, 05:25
Армения сообщила об обстреле Азербайджаном приграничных позиций Политика, 05:02
Какие марки сбросили цены на машины и что есть у дилеров. Подробности Авто, 05:00
В России впервые сократился мобильный интернет-трафик Технологии и медиа, 04:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Байден анонсировал введение санкций против Ирана в связи с протестами Политика, 04:26
Трамп подал в суд на CNN и потребовал $475 млн компенсации Политика, 04:12
МИД КНДР поддержал присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России Политика, 03:42
Yomiuri узнала о планах Японии выслать российского дипломата Политика, 03:41
В Псковской области на границе с ЕС развернули мобильные призывные пункты Политика, 02:52
Минобороны сообщило об «экспериментах» России с иностранными спутниками Политика, 02:40
В ЛНР сообщили, что ВСУ начали использовать новый тип ракет для HIMARS Политика, 02:11
Общество ,  
0 

Почти половина россиян заявила о готовности бросить питомца при переезде

При этом большинство из них не готовы просто выгнать питомца на улицу или усыпить, предпочитая отдать его в добрые руки
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Почти половина россиян (47%) готовы при переезде в другой город или страну оставить своей питомца, отдав его близким, усыпив или бросив на улице. Это показывает опрос, проведенный СДЭК и службой выгула собак «Гульдог» (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1502 жителя всех федеральных округов старше 18 лет.

Большая часть из тех, кто положительно ответил на этот вопрос (73%), полностью исключают вариант «усыпить» или «отправить на улицу» — речь идет только о том, чтобы передать животное в добрые руки или договориться с друзьями или родственниками о том, чтобы они приютили его у себя.

Почти три четверти опрошенных 72% готовы избавиться от домашнего животного в случае возникновения сильной аллергии или астмы у них или у члена семьи, 61% — если животное станет агрессивным и возникнет риск причинения вреда здоровью членам семьи. 39% готовы бросить питомца, если он станет портить мебель, 31% — если животное будет причинять вред другому питомцу и ситуацию не удастся изменить к лучшему. 7% — если животное заболеет и его лечение будет слишком дорогим.

Опрос также показал, что самое популярное домашнее животное — это кошка. Одна или более кошек есть у 38% россиян. На втором месте по популярности идут собаки — они есть у каждого третьего респондента (33%). На третьем — различные мелкие грызуны: морские свинки, хомяки, крысы, и так далее, которыми обладает каждый шестой участник опроса (17%). Менее популярны птицы (они есть у 15% опрошенных), рыбки (13%) и кролики (9%). Реже всего в качестве домашних животных выбирают рептилий и земноводных: змей, ящериц, лягушек и так далее (6%).

Почти половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

После объявления частичной мобилизации в России поток выезжающих из страны увеличился, рекордные очереди возникли на сухопутных границах с Казахстаном, Грузией и Финляндией. 28 сентября границу с Грузией пересекли более 9,6 тыс. машин. С 29 сентября поток начал снижаться. Это произошло вскоре после того, как на КПП Верхний Ларс был установлен пункт мобилизации. Мобильные военкоматы развернули также на пропускных пунктах на границах с Казахстаном и Финляндией.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
домашние животные собаки кошки
Материалы по теме
Премьер Казахстана поручил сократить очереди на границе с Россией
Общество
В Северной Осетии назвали число повесток, врученных на границе с Грузией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter