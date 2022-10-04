Почти половина россиян заявила о готовности бросить питомца при переезде

При этом большинство из них не готовы просто выгнать питомца на улицу или усыпить, предпочитая отдать его в добрые руки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Почти половина россиян (47%) готовы при переезде в другой город или страну оставить своей питомца, отдав его близким, усыпив или бросив на улице. Это показывает опрос, проведенный СДЭК и службой выгула собак «Гульдог» (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1502 жителя всех федеральных округов старше 18 лет.

Большая часть из тех, кто положительно ответил на этот вопрос (73%), полностью исключают вариант «усыпить» или «отправить на улицу» — речь идет только о том, чтобы передать животное в добрые руки или договориться с друзьями или родственниками о том, чтобы они приютили его у себя.

Почти три четверти опрошенных 72% готовы избавиться от домашнего животного в случае возникновения сильной аллергии или астмы у них или у члена семьи, 61% — если животное станет агрессивным и возникнет риск причинения вреда здоровью членам семьи. 39% готовы бросить питомца, если он станет портить мебель, 31% — если животное будет причинять вред другому питомцу и ситуацию не удастся изменить к лучшему. 7% — если животное заболеет и его лечение будет слишком дорогим.

Опрос также показал, что самое популярное домашнее животное — это кошка. Одна или более кошек есть у 38% россиян. На втором месте по популярности идут собаки — они есть у каждого третьего респондента (33%). На третьем — различные мелкие грызуны: морские свинки, хомяки, крысы, и так далее, которыми обладает каждый шестой участник опроса (17%). Менее популярны птицы (они есть у 15% опрошенных), рыбки (13%) и кролики (9%). Реже всего в качестве домашних животных выбирают рептилий и земноводных: змей, ящериц, лягушек и так далее (6%).