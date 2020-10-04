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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 октября

Во Франции суточный рекорд больных, состояние здоровья Дональда Трампа, Концертный зал им. Чайковского оштрафовали, будет ли вторая волна в России слабее первой — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,204 млн человек (плюс 9859 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21 тыс. человек (плюс 174 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 975 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Пока неизвестно, будет ли вторая волна коронавируса в России слабее, чем первая, сообщил РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Я полагал, что эта волна будет более слабой, чем первая. Но сейчас, по тому, как сильно пошел прирост, это под сомнением», — сказал он. По его мнению, у россиян еще не выработался коллективный иммунитет, который бы ослабил распространение COVID-19.
  • В Концертном зале им. Чайковского выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, учреждению грозит штраф в размере до 300 тыс. руб.

  • Московские вузы начали частично переходить на удаленку. В частности, со следующей недели это произойдет в МГЛУ и Российском экономическом университете им. Плеханова. В Минобрнауки заявили, что планов переводить все вузы в дистанционный режим пока нет.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Video

  • В Роспотребнадзоре посоветовали избегать переохлаждения в период COVID-19. В ведомстве пояснили, что переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным болезням, а также напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 34,49 млн, из них более 1,025 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 34,9 млн человек, из них более 1,033 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,38 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,54 млн), на третьем — Бразилия (более 4,9 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 848 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • За прошедшие сутки во Франции коронавирусной инфекцией заразились 16 972 человека, число заболевших COVID-19 в стране с начала эпидемии составило 606 625. В стране обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки.
  • Медики оценивают состояние заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа с осторожным оптимизмом. Трамп повторно принял дозу препарата ремдесивир. Врачи констатировали высокое насыщение крови кислородом — на уровне 96–98%.
  • Трамп опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к работе и своей предвыборной кампании.
  • Бывший президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с COVID-19. По словам его супруги, у политика двусторонняя пневмония

    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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