Пандемия коронавируса , 04 окт, 09:55
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 октября
Во Франции суточный рекорд больных, состояние здоровья Дональда Трампа, Концертный зал им. Чайковского оштрафовали, будет ли вторая волна в России слабее первой — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,204 млн человек (плюс 9859 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21 тыс. человек (плюс 174 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 975 тыс. заболевших.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Пока неизвестно, будет ли вторая волна коронавируса в России слабее, чем первая, сообщил РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Я полагал, что эта волна будет более слабой, чем первая. Но сейчас, по тому, как сильно пошел прирост, это под сомнением», — сказал он. По его мнению, у россиян еще не выработался коллективный иммунитет, который бы ослабил распространение COVID-19.
- В Концертном зале им. Чайковского выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, учреждению грозит штраф в размере до 300 тыс. руб.
- Московские вузы начали частично переходить на удаленку. В частности, со следующей недели это произойдет в МГЛУ и Российском экономическом университете им. Плеханова. В Минобрнауки заявили, что планов переводить все вузы в дистанционный режим пока нет.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В Роспотребнадзоре посоветовали избегать переохлаждения в период COVID-19. В ведомстве пояснили, что переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным болезням, а также напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 34,49 млн, из них более 1,025 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 34,9 млн человек, из них более 1,033 млн скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,38 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,54 млн), на третьем — Бразилия (более 4,9 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 848 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- За прошедшие сутки во Франции коронавирусной инфекцией заразились 16 972 человека, число заболевших COVID-19 в стране с начала эпидемии составило 606 625. В стране обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки.
- Медики оценивают состояние заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа с осторожным оптимизмом. Трамп повторно принял дозу препарата ремдесивир. Врачи констатировали высокое насыщение крови кислородом — на уровне 96–98%.
- Трамп опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к работе и своей предвыборной кампании.
- Бывший президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с COVID-19. По словам его супруги, у политика двусторонняя пневмония
Скорость распространения коронавируса в миреСлучаев за суткиИсточник: JHUДанные по миру i