Власти Ирана пообещали отпустить задержанную российскую журналистку

Журналистку Юлию Юзик задержали в Тегеране по подозрению в шпионаже и изъяли у нее паспорт. В российском посольстве заявили, что власти Ирана с дипломатами пока не связывались

Юлия Юзик (Фото: из личного архива)

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят, ее просили дать правоохранителям «ряд объяснений». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя иранского МИДа Аббаса Мусави.

«Ее задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена», — сказал дипломат.

«Власти Ирана пока никак не контактировали с посольством», — заявил РБК пресс-секретарь посольства России в Иране Андрей Ганенко.

Юзик задержали днем ранее, 3 октября, обвинив в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Ее бывший супруг Борис Войцеховский рассказывал, что это произошло спустя несколько дней после ее прибытия в Иран и что по прилету у нее уже отобрали паспорт. По словам представителя российского посольства в Тегеране, Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, а уже 2 октября ее арестовали в отеле.

После этого посольство России в Иране обратилось к российским журналистам с просьбой ставить в известность дипломатов о поездках в Иран «в связи с непростой внутриполитической ситуацией».