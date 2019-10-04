Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Какие риски для среднего класса в России несут рождение детей и выход на пенсию, новый обмен заключенными с Украиной, американские дипломаты готовили заявление для Зеленского по делу Байденов; главные новости — в обзоре РБК

Владимир Зеленский (Фото: imago images / newspix / ТАСС)

Незащищенность среднего класса

Рождение ребенка или выход на пенсию способен выбросить россиян за пределы этого класса.

Средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, его внутренний состав неоднороден и абсолютно всем характеристикам этого класса соответствует только 7% населения.

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года, поляризация внутри него растет.

Главными рисками для сохранения себя в среднем классе для россиян являются рождение детей и выход на пенсию.

Нефть по $10

Министерство финансов оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках. При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.