Что случилось за ночь. Главные новости РБК

- В первый год падения цен до $10 за баррель бюджет недополучит примерно 5% ВВП.
- Если же после этого нефть не будет дорожать десять лет, казна лишится доходов, равных 70% ВВП.
- Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2020 году цены на нефть марки Urals снизятся до $57 за баррель, а к 2024-му — до $53. При этом консервативный прогноз предполагает падение до $42,5 в 2020 году и рост до $45,9 к 2024-му.
Новый «масштабный» обмен заключенными
- По словам министра иностранных дел Украины, новый, «еще более масштабный обмен» заключенными с Россией может пройти на следующей неделе.
- Последний такой обмен между Россией и Украиной прошел 7 сентября: каждая из сторон передала по 35 человек. На Украину вернулись моряки, задержанные в 2018 году при попытке пройти через Керченский пролив, а также режиссер Олег Сенцов.
Россия предложила взять паузу в работе первого комитета ГА ООН
США не выдали виз части российской делегации, направлявшейся на сессию Первого комитета Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, рассказал в ходе выступления в организации зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
- «Пока визовый вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять техническую (или процедурную) паузу для его урегулирования в срочном порядке», — заявил зампостпреда.
- Из-за отсутствия виз у части экспертов российская делегация не может принять полноценное участие в работе текущей сессии комитета, пояснил Полянский.
- По мнению дипломата, происходящее с визами для россиян в США — не цепочка случайностей, а злостное нарушение США своих обязательств.
Заявление для Зеленского по делу Байденов
Американский посол в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель на Украине Курт Волкер готовили для украинского президента Владимира Зеленского заявление о поддержке Киевом проведения расследования в отношении крупнейшего независимого производителя газа на Украине Burisma Holdins, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.
- Как говорится в тексте, правительство Украины должно разобраться с тем, чтó Трамп и его сторонники считают вмешательством в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.
- О документе было известно личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение расследования в отношении Байдена.
- Идея с заявлением заключалась в том, чтобы не позволить украинским политикам давать американским дипломатам обещания за закрытыми дверями, а потом не доводить дело до конца.
- Неизвестно, получил ли Зеленский этот документ, однако подобных заявлений с его стороны не последовало.