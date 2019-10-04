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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Какие риски для среднего класса в России несут рождение детей и выход на пенсию, новый обмен заключенными с Украиной, американские дипломаты готовили заявление для Зеленского по делу Байденов; главные новости — в обзоре РБК
Владимир Зеленский (Фото: imago images / newspix / ТАСС)

Незащищенность среднего класса

Рождение ребенка или выход на пенсию способен выбросить россиян за пределы этого класса.

  • Средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, его внутренний состав неоднороден и абсолютно всем характеристикам этого класса соответствует только 7% населения.
  • Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года, поляризация внутри него растет.
  • Главными рисками для сохранения себя в среднем классе для россиян являются рождение детей и выход на пенсию.

Нефть по $10

Министерство финансов оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках. При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.

  • В первый год падения цен до $10 за баррель бюджет недополучит примерно 5% ВВП.
  • Если же после этого нефть не будет дорожать десять лет, казна лишится доходов, равных 70% ВВП.
  • Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2020 году цены на нефть марки Urals снизятся до $57 за баррель, а к 2024-му — до $53. При этом консервативный прогноз предполагает падение до $42,5 в 2020 году и рост до $45,9 к 2024-му.

Новый «масштабный» обмен заключенными

  • По словам министра иностранных дел Украины, новый, «еще более масштабный обмен» заключенными с Россией может пройти на следующей неделе.
  • Последний такой обмен между Россией и Украиной прошел 7 сентября: каждая из сторон передала по 35 человек. На Украину вернулись моряки, задержанные в 2018 году при попытке пройти через Керченский пролив, а также режиссер Олег Сенцов.

Россия предложила взять паузу в работе первого комитета ГА ООН

США не выдали виз части российской делегации, направлявшейся на сессию Первого комитета Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, рассказал в ходе выступления в организации зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

  • «Пока визовый вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять техническую (или процедурную) паузу для его урегулирования в срочном порядке», — заявил зампостпреда.
  • Из-за отсутствия виз у части экспертов российская делегация не может принять полноценное участие в работе текущей сессии комитета, пояснил Полянский.
  • По мнению дипломата, происходящее с визами для россиян в США — не цепочка случайностей, а злостное нарушение США своих обязательств.

Заявление для Зеленского по делу Байденов

Американский посол в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель на Украине Курт Волкер готовили для украинского президента Владимира Зеленского заявление о поддержке Киевом проведения расследования в отношении крупнейшего независимого производителя газа на Украине Burisma Holdins, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

  • Как говорится в тексте, правительство Украины должно разобраться с тем, чтó Трамп и его сторонники считают вмешательством в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.
  • О документе было известно личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение расследования в отношении Байдена.
  • Идея с заявлением заключалась в том, чтобы не позволить украинским политикам давать американским дипломатам обещания за закрытыми дверями, а потом не доводить дело до конца.
  • Неизвестно, получил ли Зеленский этот документ, однако подобных заявлений с его стороны не последовало.
Автор: Светлана Варенникова
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