Путин отметил важность нового регионального самолета для Дальнего Востока

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) необходимо развивать инфраструктуру авиационных пассажирских перевозок, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО. Оно состоялось в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент пояснил, что достижению этой цели поможет выпуск нового регионального самолета. По словам Путина, «он очень нужен», но его производство постоянно откладывается.

Путин напомнил, что на ВЭФ-2023 была поставлена задача увеличить к 2030 году ежегодный пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока как минимум до 4 млн человек.

«Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, расширять маршрутную сеть между регионами Дальнего Востока, развивать парк воздушных судов и повышать доступность авиабилетов», — сказал президент.

Путин заявил, что приоритетная задача — формирование для граждан более удобных маршрутов. Кроме того, президент отметил, что за последние десять лет пассажиропоток на рейсах в ДФО увеличился вдвое и в 2023 году «составил рекордные 10,5 млн человек».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с 2016 года разрабатывает новый региональный самолет Ил-114-300 вместимостью до 68 пассажиров. Он должен прийти на смену советскому Ан-24.

Самолет является глубоко модернизированной версией пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-100, который был разработан в 1980-е и выпускался на Ташкентском авиазаводе в 1990–1998 годах. В 2023 году ОАК была вынуждена перенести сроки поставки первых самолетов, в том числе из-за расследования аварии военно-транспортного Ил-112В с аналогичным мотором.