Кремль рассказал, кто выступит с Путиным на ВЭФ
Выступления премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна ожидаются на открывающемся 3 сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил журналистам помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, высокие гости выступят на форуме вместе с российским лидером.
Кроме того, с Ибрагимом, который на посту премьера Малайзии прибудет в Россию впервые, у Путина пройдут полномасштабные переговоры, сообщил Ушаков.
Переговоры с Хань Чжэном также пройдут на полях ВЭФ, добавил он.
Путин уже общался с Хань Чжэном в этом году, когда тот сопровождал его в поездке в Харбин.
Из высоких гостей на ВЭФ также ожидается заместитель председателя правительства Республики Сербии Александр Вулин.
Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная его тема в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».