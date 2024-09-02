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Кремль рассказал, кто выступит с Путиным на ВЭФ

Зампредседателя Китая и премьер Малайзии выступят с Путиным на ВЭФ
Анвар&nbsp;Ибрагим
Анвар Ибрагим (Фото: Lisa Marie David / Getty Images)

Выступления премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна ожидаются на открывающемся 3 сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил журналистам помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, высокие гости выступят на форуме вместе с российским лидером.

Кроме того, с Ибрагимом, который на посту премьера Малайзии прибудет в Россию впервые, у Путина пройдут полномасштабные переговоры, сообщил Ушаков.

Переговоры с Хань Чжэном также пройдут на полях ВЭФ, добавил он.

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Владимир Путин
По информации помощника президента, в прошлом году товарооборот между Россией и Малайзией составил $3,5 млрд. А в будущем году Малайзия будет председательствовать в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сотрудничество с которой один из приоритетов России на азиатском направлении, сказал Ушаков.

Путин уже общался с Хань Чжэном в этом году, когда тот сопровождал его в поездке в Харбин.

Из высоких гостей на ВЭФ также ожидается заместитель председателя правительства Республики Сербии Александр Вулин.

Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная его тема в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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Владимир Путин Юрий Ушаков Китай Малайзия ВЭФ Сербия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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