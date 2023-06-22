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ОАК перенесла поставку трех новых Ил-114 из-за доработки моторов

Объединенная авиастроительная корпорация сдвинула сроки поставки новых Ил-114-300
ОАК не выполнит в срок контракт на поставку первых региональных самолетов Ил-114, которые еще в 2016 году поручил создать Владимир Путин. Причина — доработка моторов ТВ7-117СТ, которыми оснащается этот самолет
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Самолёт Ил-114-300
Самолёт Ил-114-300 (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не укладывается в сроки выполнения первого и пока единственного твердого контракта на поставку Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) трех новых региональных самолетов Ил-114-300 на общую сумму 4,32 млрд руб. Все три самолета лизинговая компания должна была получить до конца 2023 года, но этого не произойдет, так как ОАК не успевает их построить к этому времени, рассказал РБК источник, знакомый с производственными планами госкорпорации.

Представитель ОАК Станислав Зуев подтвердил перенос сроков выполнения контракта, не уточнив, как будет скорректирован договор. «По выполнению действующего соглашения мы находимся в тесном взаимодействии с заказчиком», — добавил он. «ГТЛК держит ситуацию на контроле и находится в тесном контакте с производителем по всем возникающим вопросам», — сказала руководитель пресс-службы ГТЛК Галина Цыганова, не ответив на запрос РБК по существу.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу Минпромторга.

Что известно о самолете Ил-114-300

Региональный пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300, вмещающий до 68 пассажиров, предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 (первый полет совершен в 1990 году). Ил-114-300 призван заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса, говорится на сайте ОАК.

Президент России Владимир Путин еще в мае 2016 года поручил запустить программу Ил-114-300 в ходе совещания по вопросам авиастроения, на котором обсуждались перспективы создания в России новой модели самолета для региональных пассажирских перевозок. «Мы знаем, как сложно складывается доставка пассажиров на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, внутри регионов — часто людям приходится летать в соседние регионы через Москву либо Петербург. Это абсолютно неприемлемо, создает большие сложности и для людей, и для экономики в целом», — указывал тогда Путин. По его словам, собственный региональный самолет с возможностью посадки и взлета на грунтовые полосы имеет большое значение для России с ее расстояниями.

Почему ОАК не успевает в срок

Первый полет прототип Ил-114-300 совершил 16 декабря 2020 года. Через две недели после этого ГТЛК заключила контракт на поставку трех серийных машин со сроком поставки 31 октября 2023 года. Из общей суммы контракта 4,32 млрд руб. лизинговая компания оплатила около 90%, или 3,88 млрд руб.

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В июле 2021 года в рамках авиасалона МАКС компания «Ил» (входит в ОАК), ГТЛК и единый дальневосточный перевозчик «Аврора» подписали соглашение о намерениях на 19 Ил-114-300 с возможным началом их поставки в 2023 году. Как рассказывал тогда первый замглавы ОАК Сергей Ярковой, первый опытный образец самолета уже проходил летные испытания, на авиазаводе в подмосковных Луховицах шла сборка Ил-114-300 по серийным технологиям.

Однако 17 августа 2021 года в Подмосковье потерпел катастрофу прототип военно-транспортного самолета Ил-112В, который, как и Ил-114-300, оснащается турбовинтовыми моторами ТВ7-117СТ производства компании «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Сразу после этого в ОАК предположили, что самолет упал после возгорания правого двигателя.

Осенью того же года вице-премьер Юрий Борисов (в 2022-м возглавил «Роскосмос»), курирующий авиастроение, заявил, что срок выпуска самолета Ил-114, ранее запланированный на 2023 год, будет скорректирован на фоне катастрофы Ил-112В. «Первоначально постановка на крыло самолета Ил-114 планировалась на 2023 год. Но эта трагедия, конечно, внесет свои коррективы», — сказал Борисов. Двигатель ТВ7-117СТ «нужно доводить до рабочего состояния», отметил он.

Катастрофа Ил-112В, установка ее причин и дополнительные работы, проведенные партнерами по программе Ил-114-300, привели к переносу сроков по программе, говорит сейчас Зуев. «Изменение сроков по реализации проекта Ил-114 связано с доработкой мотора после катастрофы Ил-112В», — отмечает источник, близкий к одной из сторон сделки с ГТЛК.

«Сроки изготовления и поставок силовых установок полностью соответствуют утвержденному плану-графику. Работы по возобновлению летных испытаний Ил-114-300 находятся в компетенции разработчика самолета», — парирует пресс-служба ОДК. «Что касается двигателей ТВ7-117СТ-01, с октября 2022 года самолет обеспечен двигателями в типовой конструкции, в декабре 2022 года на двигатель получен сертификат типа», — напомнили там. Специалистами «ОДК-Климов» осуществляется круглосуточное сопровождение работ на самолете, обеспечено наличие запасных агрегатов и подменных двигателей. Более того, запуск серийных двигателей в производство выполнен до подписания контракта, в опережающем порядке, добавили в пресс-службе.

Когда начнутся полеты на Ил-114

На авиазаводе в Луховицах уже изготовлены два опытных самолета Ил-114-300. «Первый из них начнет летные испытания после получения соответствующих разрешений», — сказал представитель ОАК, не уточняя деталей. При этом завод продолжает сборку первых серийных машин. Спрос на Ил-114-300 «определен на годы вперед» комплексной программой развития авиатранспортной отрасли, утвержденной премьером Михаилом Мишустиным летом 2022 года, подчеркнул он.

Согласно этой комплексной программе, поставки 70 самолетов Ил-114-300 должны начаться в 2023–2024 годах и завершиться до конца 2030 года. «Текущее соглашение с ГТЛК после начала летных испытаний Ил-114-300, скорее всего, придется адаптировать к реальному графику работ по самолету и комплексной программе», — полагает источник, близкий к одной из сторон сделки.

По словам представителя авиакомпании «Аврора» Артура Ди, несмотря на перенос сроков по проекту Ил-114-300, эти самолеты по-прежнему интересны для развития флота единой дальневосточной авиакомпании. Специалисты перевозчика продолжают работать с авиастроителями по согласованию облика самолета и уточнению его технических характеристик, чтобы эксплуатация была эффективной на социально значимых авиалиниях Дальнего Востока, сказал Ди. К согласованию заявки на Ил-114-300 и подписанию обязывающих документов дальневосточная авиакомпания перейдет после завершения этой работы и решения вопроса с источником финансирования лизинговых платежей, добавил он.

При этом специалисты «Авроры» следят за реализацией проекта самолета ТВРС-44 «Ладога», который реализует Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) также для замены самолетов Ан-24/26. Согласно комплексной программе до 2030 года, авиакомпаниям должно быть поставлено 140 таких воздушных судов. Получение сертификата типа на базовую модель «Ладоги» намечено на конец 2024 года, сообщила представитель УЗГА Алена Ачкасова. Первый самолет может быть передан в опытную эксплуатацию в 2025 году, а «коммерчески привлекательный продукт» будет выведен на рынок в 2026-м, утверждает она.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Объединенная авиастроительная корпорация авиапром Ил-114 ГТЛК ОАК
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
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