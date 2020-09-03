В Белоруссии возбудили еще 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим

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Следственным комитетом (СК) Белоруссии возбуждено 23 уголовных дела из-за угроз применения насилия против должностных лиц. Об этом говорится в Telegram-канале МВД страны.

«В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», — указывается в сообщении.

Ведомство заявило о том, что большинство угроз в адрес госслужащих, депутатов, учителей, членов избиркомов поступает на служебные и личные телефоны, номера опубликованы в свободном доступе в интернете.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с СК устанавливают причастных к насилию либо угрозам его применения. МВД заявляет, что согласно проведенному анализу основная масса правонарушителей — это «молодежь, которая до выборов политикой не интересовалась».