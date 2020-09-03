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В Белоруссии возбудили еще 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим

Фото: sledcomRB / Facebook
Фото: sledcomRB / Facebook

Следственным комитетом (СК) Белоруссии возбуждено 23 уголовных дела из-за угроз применения насилия против должностных лиц. Об этом говорится в Telegram-канале МВД страны.

«В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», — указывается в сообщении.

Ведомство заявило о том, что большинство угроз в адрес госслужащих, депутатов, учителей, членов избиркомов поступает на служебные и личные телефоны, номера опубликованы в свободном доступе в интернете.

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Фото: Tut.By / AP

Сотрудники органов внутренних дел совместно с СК устанавливают причастных к насилию либо угрозам его применения. МВД заявляет, что согласно проведенному анализу основная масса правонарушителей — это «молодежь, которая до выборов политикой не интересовалась».

В МВД напомнили, что за насилие либо угрозу насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, по ст. 366 УК Белоруссии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам
Политика
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии с начала августа завел около 50 уголовных дел из-за угроз в отношении депутатов, судей, членов избирательных комитетов и учителей. «Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями, в связи с исполнением служебных обязанностей», — заявили в СК. По всей стране, по данным ведомства, зарегистрировано более 150 подобных случаев.

В Белоруссии 9 августа начались массовые протесты после завершения голосования на выборах президента, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По официальным данным, за него отдали свои голоса 80,1% избирателей, в то время как лидер оппозиции Светлана Тихановская набрала только 10,1% голосов. Штаб Тихановской считает, что победу на выборах одержала она, собрав 80% голосов. Участники протестов требуют повторного проведения выборов и освобождения политических заключенных.

Теги: Белоруссия, протесты, угрозы, МВД Белоруссии
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