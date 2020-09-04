Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Одна из клиенток рассказала, что доставивший ей еду курьер написал сообщение с предложением «провести время вместе», если мужа девушки нет дома. Служба поддержки предложила ей промокод в качестве компенсации. Позже курьера уволили

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там рассказали, что уже работают над обновлением приложения для курьеров, которое сделает их взаимодействия с клиентами анонимными. «В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров», — пояснили в компании и принесли извинения клиентке за инцидент.

О нем стало известно, после того как глава дирекции по связям с общественностью Почта Банка Ольга Очеретина на своей странице в Facebook рассказала, что ее подруге пришло сообщение от курьера, который перед этим доставил ей еду. Молодой человек написал, что девушка ему понравилась, и предложил «провести время вместе», если ее мужа нет дома. К сообщению Очеретина прикрепила скриншот переписки.

Она также рассказала, что клиентка обратилась в службу поддержки Delivery Club, где ей предложили промокод на 200 руб. для следующего заказа в качестве компенсации. «Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она «понравилась» в определенном смысле, знает ее телефон и адрес?» — написала Очеретина.