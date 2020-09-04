Патриарх Филарет заразился коронавирусом

91-летний глава непризнанной Украинской православной церкви находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное

Патриарх Филарет (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Предстоятель канонически не признанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба УПЦ КП.

Заболевание выявили во время планового тестирования, сейчас патриарх находится в больнице. В УПЦ заявили, что состояние здоровья Филарета удовлетворительное.

Первым о заболевании священнослужителя сообщил в своем Telegram экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Филарету 91 год. 22 марта в интервью украинскому «4-му каналу» он назвал причиной пандемии однополые браки, после чего организация «Инсайт», которая занимается защитой прав ЛГБТ, сообщила, что подала на патриарха в суд.

В прошлом году Филарет заявил о расколе в Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была образована в декабре 2018 года на объединительном соборе в Киеве в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. В июне 2019-го он отказался признать выданный Вселенским патриархатом томос об автокефалии ПЦУ, объяснив это нежеланием «переходить из одной зависимости в другую». «Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» — заявил он. После этого синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией.