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Пандемия коронавируса ,  
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Патриарх Филарет заразился коронавирусом

91-летний глава непризнанной Украинской православной церкви находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное
Патриарх Филарет
Патриарх Филарет (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Предстоятель канонически не признанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба УПЦ КП.

Заболевание выявили во время планового тестирования, сейчас патриарх находится в больнице. В УПЦ заявили, что состояние здоровья Филарета удовлетворительное.

Первым о заболевании священнослужителя сообщил в своем Telegram экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Филарету 91 год. 22 марта в интервью украинскому «4-му каналу» он назвал причиной пандемии однополые браки, после чего организация «Инсайт», которая занимается защитой прав ЛГБТ, сообщила, что подала на патриарха в суд.

В прошлом году Филарет заявил о расколе в Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была образована в декабре 2018 года на объединительном соборе в Киеве в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. В июне 2019-го он отказался признать выданный Вселенским патриархатом томос об автокефалии ПЦУ, объяснив это нежеланием «переходить из одной зависимости в другую». «Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» — заявил он. После этого синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией.

В апреле вспышку COVID-19 зафиксировали в Киево-Печерской лавре, где с начала месяца действовал карантин. Заболели все священники, монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии на территории монастыря. В конце мая обитель открыли для посещения.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 4 сентября в стране выявлено 130,9 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, за сутки заразились 2723 человека. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели 60,6 тыс. пациентов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, патриарх, УПЦ КП
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