В России за сутки выявили 4 995 случаев заболевания COVID

Общее количество зарегистрированных в России случаев заболевания COVID-19 достигло 1 009 995. С начала эпидемии после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране умерли 17 528 человек

Фото: Павел Головкин / AP

За прошедшие сутки в России стало на 4 995 больше больных COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В течение пяти дней количество новых диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 держится на уровне ниже 5 тыс. в сутки.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Регионы-лидеры по количеству заражений за прошедшие сутки: