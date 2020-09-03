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В России за сутки выявили 4 995 случаев заболевания COVID

Общее количество зарегистрированных в России случаев заболевания COVID-19 достигло 1 009 995. С начала эпидемии после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране умерли 17 528 человек
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За прошедшие сутки в России стало на 4 995 больше больных COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В течение пяти дней количество новых диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 держится на уровне ниже 5 тыс. в сутки.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Регионы-лидеры по количеству заражений за прошедшие сутки:

  • Москва — 690;
  • Санкт-Петербург — 191;
  • Московская область — 163;
  • Нижегородская область — 143;
  • Ростовская область — 139;
  • Ставропольский край — 130;

С начала эпидемии в стране умерли 17 528 человек, заболевших COVID-19, за последние сутки их число увеличилось на 114 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, статистика, смерть
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