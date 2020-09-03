Пандемия коронавируса , 03 сен, 10:39
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В России за сутки выявили 4 995 случаев заболевания COVID
Общее количество зарегистрированных в России случаев заболевания COVID-19 достигло 1 009 995. С начала эпидемии после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране умерли 17 528 человек
За прошедшие сутки в России стало на 4 995 больше больных COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В течение пяти дней количество новых диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 держится на уровне ниже 5 тыс. в сутки.
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Регионы-лидеры по количеству заражений за прошедшие сутки:
- Москва — 690;
- Санкт-Петербург — 191;
- Московская область — 163;
- Нижегородская область — 143;
- Ростовская область — 139;
- Ставропольский край — 130;