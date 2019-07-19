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Стоимость полисов ОСАГО снизилась на 5,5%

Средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам первого полугодия 2019 года снизилась на 5,5% — с 5 673 руб. до 5 363 руб. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), поступившем в РБК.

При этом средняя премия для автомобилей физлиц в июне снизилась на 3,8% — с 5 600 до 5 386 руб., а выплата выросла на 3,7% (с 64,1 тыс. до 66,5 тыс. руб.), уточнил президент союза Игорь Юргенс.

За полгода 2019 года количество заключенных договоров по ОСАГО выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,8% (с 19,23 до 19,38 млн штук). Уточняется, что сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 4,7%.

Количество заявленных убытков выросло на 5,2%, а урегулированных — на 4,9%, отмечается в сообщении РСА. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 8,8% — до 74,22 млрд руб.

«Возросшая конкуренция между страховщиками диктует свои условия: средние цены неуклонно снижаются, и уже понятно, что этот тренд — долгосрочный», — сказал Юргенс. Исследование цен на полисы ОСАГО в разных регионах показало, что средняя цена на полис ОСАГО снизилась в 81 регионе, в которых проживают 97,7% всех автомобилистов.

С 9 января этого года вступили в силу изменения, согласно которым тарифный коридор в ОСАГО был расширен на 20% (до 2746–4942 руб.). Была введена также более гибкая система коэффициента «возраст — стаж» (КВС) с детальной градацией ступеней: вместо четырех их стало 58.

Теги: ОСАГО, Игорь Юргенс, новости РБК
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