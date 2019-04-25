Медведев поручил правительству проработать идею объединения ОСАГО и каско

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Центробанком рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

О результатах премьер-министр потребовал доложить до 1 июня.

17 апреля во время годового отчета правительства в Госдуме депутат Вячеслав Лысаков предложил создать комбинированный полис для автовладельцев, который будет сочетать в себе обязательное и добровольное страхование автомобилей.

Медведев назвал эту идею интересной «как минимум с финансовой точки зрения» и предложил поработать над ней, а также выяснить, возникнут ли какие-нибудь противоречия по закону или нет.​