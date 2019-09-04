В Генпрокуратуре назвали профессиональными действия силовиков на акциях

Сотрудники правоохранительных органов на акциях в Москве действовали в соответствии с законодательством, заявили в Генпрокуратуре. В ведомстве также не согласились с претензиями «иностранных партнеров»

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В Генпрокуратуре назвали высокопрофессиональными и не нарушающими закон действия полиции и Росгвардии на несанкционированных митингах в Москве. Об этом на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета в Совете Федерации заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров. Трансляция велась в YouTube верхней палаты.

«Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в строгом соответствии с действующим законодательством», — сказал Жафяров. Он добавил, что претензии, которые распространяются со стороны «иностранных партнеров», не обоснованны.

Протестные акции из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей проходят с середины июля. Некоторые из них не были согласованы с властями Москвы и сопровождались задержаниями. В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа полиция, по официальным данным, задержала в общей сложности более 1,6 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин после июльской несогласованной акции заявил, что полицейские и бойцы Росгвардии действовали адекватно, а применять силу их «просто вынудили». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указывал, что в Кремле действия силовиков считают оправданными, при этом он назвал «абсолютно недопустимым» несоразмерное применение силы.