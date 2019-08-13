Кремль выступил против «несоразмерного применения силы» к протестующим

Тем не менее действия силовиков по пресечению беспорядков в Москве на митингах в Кремле считают «абсолютно оправданными», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В Кремле считают, что действия сотрудников правоохранительных органов на акциях протеста в Москве являются «абсолютно оправданными». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, первое — абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, и считаем абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков. <...> Органы делают все как для пресечения беспорядков, так и для обеспечения безопасности на митингах», — сказал он.

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