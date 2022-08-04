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Премьера «Джокера 2» с Хоакином Фениксом состоится в октябре 2024 года

Первая часть «Джокера» в 2019 году преодолела отметку в $1 млрд кассовых сборов и завоевала две статуэтки «Оскар». Режиссер оригинальной картины сообщил, что вторая часть выйдет на экраны 4 октября 2024 года
Фото: Кадр из фильма «Джокер»
Фото: Кадр из фильма «Джокер»

Продолжение фильма «Джокер» с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли под названием «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux) выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Об этом сообщают Deadline и The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление режиссера картины Тодда Филлипса.

«Производство Joker: Folie à Deux начнется в декабре», — сказал он.

По данным The Hollywood Reporter, одну из ролей в фильме может исполнить американская певица Леди Гага, однако пока неизвестно, какого именно персонажа она сыграет.

Хоакин Феникс завоевал актерский «Оскар» за «Джокера»
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Хоакин Феникс с матерью Арлин

В июне 2022 года Филлипс подтвердил работу над продолжением фильма о ключевом антагонисте Бэтмена. При этом режиссер указал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена), что со сценарием уже знакомится Хоакин Феникс, сыгравший в первом фильме роль Артура Флека.

Оригинальный фильм «Джокер» вышел в 2019 году. Картина была представлена в 11 номинациях на «Оскар», но получила только две статуэтки — за «лучшую мужскую роль» (Хоакин Феникс) и за «лучшую музыку» (Хильдур Гуднадоуттир). Психологический триллер преодолел отметку в $1 млрд кассовых сборов и стал первой в истории картиной с рейтингом R (содержит материалы, предназначенные только для взрослых), которая достигла такого результата.

Сюжет «Джокера» Тода Филлипса разворачивается в Готэме, городе из вселенной DC, в 1981 году. Режиссер показывает историю неудачливого комика Артура Флека, страдающего психическим заболеванием, который постепенно под действием различных обстоятельств превращается в Джокера — главного врага Бэтмена. В фильме режиссер отходит от традиционной трактовки, придуманной писателем и автором комиксов DC Аланом Муром: по его версии, человек, ставший Джокером, упал в чан с кислотой, когда убегал от Бэтмена. Именно кислоте, по задумке Мура, Джокер обязан и внешностью, и характером. По версии Филлипса, становление личности Джокера проходит на фоне социальной несправедливости, бедности и борьбы жителей Готэма с олигархами и властью.

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