Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

На сайте МВД Украины говорится, что в Киеве введена специальная полицейская операция. С мужчиной ведут переговоры. «В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», — отмечается в сообщении МВД.
На место прибыли руководство Национальной полиции Украины и киевского главка полиции.
Позже МВД Украины сообщило, что нападавший задержан. Глава Национальной полиции Игорь Клименко подтвердил, что у мужчины была боевая граната. Переговоры с ним длились 10 минут, их вел знакомый задержанного.
Как уточнил глава Национальной полиции, нападавший — ветеран АТО Владимир Прохнич, был дважды ранен, в том числе получил черепно-мозговую травму. Против мужчины возбудили дело по четырем статьям, в том числе по ст. 147 УК Украины (захват заложников).
«Угрожавший взорвать кабмин никаких требований не выдвигал. Он пошел на это из-за жизненных обстоятельств. Его просто достала жизнь», — уточнил Клименко.
На 13:00 (время совпадает с московским) в здании было запланировано заседание правительства. Как сообщил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, пока информации о переносе заседания не было.
В августе 2020 года гражданин Узбекистана Сухроб Каримов ворвался в киевский бизнес-центр «Леонардо» и угрожал взорвать бомбу в расположенном там Универсальном банке. Об инциденте сообщила сотрудница банка, его работники покинули здание, кроме начальника отделения, который остался внутри по собственному желанию. Нападавший требовал выхода в прямой эфир телевидения, во время спецоперации его задержали, никто не пострадал. Позже стало известно, что Каримову в детстве поставили диагноз «олигофрения», прокуратура заявила, что подозревает его в совершении теракта (ч. 1 ст. 258 УК Украины).