Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

Полиция задержала его, нападавший оказался ветераном АТО. В здание правительства он пришел с боевой гранатой и не выдвигал требований

Здание правительства Украины (Фото: Глеб Гранич / Reuters)

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожал взорвать гранату, сообщает телеканал «Украина 24».

Мужчина заявил, что «здание захвачено», и пообещал, что «живым оттуда не уйдет». На кадрах, передаваемых каналом, видно, что нападавший держит похожий на гранату предмет.

Полиция Киева сообщила «РИА Новости», что получила информацию об угрозе взрыва и выехала на место происшествия.

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Как передает телеканал, из здания вывели всех людей, район перекрыли.