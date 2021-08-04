Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 12:53
УЕФА заменил судей на первый матч «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:03 Москва назвала лидирующие по числу новостроек по реновации округа Недвижимость, 13:02 В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Видео Общество, 12:57 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 12:57 Российский борец обеспечил себе минимум серебро Олимпиады Спорт, 12:55 Почему каждый третий сотрудник рекламной сферы на грани депрессии Pro, 12:51 Россия потеряла 5-е место в медальном зачете. Онлайн 12-го дня Олимпиады Спорт, 12:49 Бельгийского атлета увезли на инвалидной коляске после неудачного прыжка Спорт, 12:48 Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике Политика, 12:47 Стало известно имя помощника Семина в «Ростове» Спорт, 12:45 Россиянка расплакалась из-за неудавшегося мирового рекорда на Олимпиаде Спорт, 12:44 «Газпром» стал петербургской компанией Бизнес, 12:43 В России резко вырос спрос на земельную ипотеку Недвижимость, 12:38 Малолитражный кабриолет-амфибию Amphicar выставят на аукцион. Фото Авто, 12:37
Общество ,  
0 

Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

Полиция задержала его, нападавший оказался ветераном АТО. В здание правительства он пришел с боевой гранатой и не выдвигал требований
Здание правительства Украины
Здание правительства Украины (Фото: Глеб Гранич / Reuters)

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожал взорвать гранату, сообщает телеканал «Украина 24».

Мужчина заявил, что «здание захвачено», и пообещал, что «живым оттуда не уйдет». На кадрах, передаваемых каналом, видно, что нападавший держит похожий на гранату предмет.

Полиция Киева сообщила «РИА Новости», что получила информацию об угрозе взрыва и выехала на место происшествия.

Video

Как передает телеканал, из здания вывели всех людей, район перекрыли.

На сайте МВД Украины говорится, что в Киеве введена специальная полицейская операция. С мужчиной ведут переговоры. «В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», — отмечается в сообщении МВД.

На место прибыли руководство Национальной полиции Украины и киевского главка полиции.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Позже МВД Украины сообщило, что нападавший задержан. Глава Национальной полиции Игорь Клименко подтвердил, что у мужчины была боевая граната. Переговоры с ним длились 10 минут, их вел знакомый задержанного.

Как уточнил глава Национальной полиции, нападавший — ветеран АТО Владимир Прохнич, был дважды ранен, в том числе получил черепно-мозговую травму. Против мужчины возбудили дело по четырем статьям, в том числе по ст. 147 УК Украины (захват заложников).

Угрожающий взорвать бомбу в банке в Киеве потребовал выхода в прямой эфир
Общество
Фото:kyiv.npu.gov.ua

«Угрожавший взорвать кабмин никаких требований не выдвигал. Он пошел на это из-за жизненных обстоятельств. Его просто достала жизнь», — уточнил Клименко.

На 13:00 (время совпадает с московским) в здании было запланировано заседание правительства. Как сообщил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, пока информации о переносе заседания не было.

В августе 2020 года гражданин Узбекистана Сухроб Каримов ворвался в киевский бизнес-центр «Леонардо» и угрожал взорвать бомбу в расположенном там Универсальном банке. Об инциденте сообщила сотрудница банка, его работники покинули здание, кроме начальника отделения, который остался внутри по собственному желанию. Нападавший требовал выхода в прямой эфир телевидения, во время спецоперации его задержали, никто не пострадал. Позже стало известно, что Каримову в детстве поставили диагноз «олигофрения», прокуратура заявила, что подозревает его в совершении теракта (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Автор
Анна Громова Анна Громова
Киев Украина угроза взрыва захватчик
Материалы по теме
Угрожавшего взорвать гранату в правительстве Украины задержали
Общество
Угрожающий взорвать бомбу в банке в Киеве потребовал выхода в прямой эфир
Общество
Угрожавший взорвать банк в Киеве стал подозреваемым в терроризме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter