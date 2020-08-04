Угрожавший взорвать банк в Киеве стал подозреваемым в терроризме

Фото: ssu.gov.ua

Прокуратура Киева сообщила гражданину Узбекистана, угрожавшему взорвать банк в украинской столице, о подозрении в совершении теракта (ч. 1 ст. 258 УК Украины). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, соответствующее ходатайство направлено в суд. Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

По версии следствия он, находясь 3 августа 2020 в помещении «Универсал банка», расположенном в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева, угрожал взорвать его. В ходе спецоперации он был задержан правоохранителями. В результате происшествия никто не пострадал.

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