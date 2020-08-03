Общество , 03 авг, 14:04
0
Угрожающий взорвать бомбу в банке в Киеве потребовал выхода в прямой эфир
Злоумышленник, который угрожает взорвать бомбу в банке Киева, потребовал допустить к нему средства массовой информации, чтобы дать интервью. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина24».
«Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью», — сказал Геращенко. При этом он отказался уточнять, о чем именно собирается говорить захвативший банк.
По словам Геращенко, угрожающий мужчина является гражданином Узбекистана.
Материал дополняется