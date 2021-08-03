ФБК оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. руб. основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (внесен в список иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России), так как у него отсутствует маркировка «иностранный агент». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Организацию признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (производство организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов или их распространение без указания, что эти материалы произведены организацией-иноагентом). На вопрос РБК о том, за отсутствие маркировки на каком сайте оштрафовали ФБК, в суде сообщили, что речь идет о проекте ФБК, посвященном делам в ЕСПЧ.

«Назначено административное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тыс. руб.», — сказали в суде.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был внесен в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, в октябре 2019 года. По данным Минюста, фонд осуществлял политическую деятельность и получал средства от иностранных компаний из Испании и США. Директор ФБК (внесен в список иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Иван Жданов говорил, что фонд получает финансирование исключительно от граждан России, ведет прозрачную деятельность и регулярно сдает отчеты в Минюст.