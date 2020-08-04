В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Этот показатель стал одним из наименьших за весь период наблюдений. Всего в столице из-за коронавируса умерли более 4,5 тыс. человек

Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

В Москве за последние 24 часа скончались 11 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умер 4521 пациент. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали почти треть от всех летальных исходов. По официальным данным, всего в стране умерли 14 362 человека с подтвержденным диагнозом.

По данным на утро 4 августа число заразившихся COVID-19 в России превысило 861 тыс. человек. Из них в Москве — 244 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (64 тыс.), Санкт-Петербург (32 тыс.), Нижегородская (24,3 тыс.) и Свердловская (21,3 тыс.) области.