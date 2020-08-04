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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Этот показатель стал одним из наименьших за весь период наблюдений. Всего в столице из-за коронавируса умерли более 4,5 тыс. человек
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

В Москве за последние 24 часа скончались 11 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умер 4521 пациент. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали почти треть от всех летальных исходов. По официальным данным, всего в стране умерли 14 362 человека с подтвержденным диагнозом.

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Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

По данным на утро 4 августа число заразившихся COVID-19 в России превысило 861 тыс. человек. Из них в Москве — 244 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (64 тыс.), Санкт-Петербург (32 тыс.), Нижегородская (24,3 тыс.) и Свердловская (21,3 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2084), Московской области (1117), Дагестане (446), Нижегородской области (397), Красноярском крае (341), Свердловской (294), Новосибирской (251), Тульской (250) и Ростовской (240) областях.

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2 августа в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза. «Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна. Заболеваемость внебольничными пневмониями сократилась более чем на 50% за месяц», — отмечали в штабе.

Там оценили эпидемиологическую ситуацию в городе как стабильную. Также за месяц в два раза (на 55%) сократилось число летальных случаев после перенесенного COVID-19, уточнили в штабе.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19, Москва
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