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Вице-мэр Горячего Ключа умер от коронавируса

Николай Батманов
Николай Батманов (Фото: gorkluch.ru)

Заместитель главы -Горячего ключа Николай Батманов умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Скончался наш коллега, мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года», — цитирует пресс-служба администрации слова главы города Александра Кильганкина.

Мэр добавил, что Батманов проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице.

В России за сутки умерли 144 человека с COVID-19
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на Кубани с начала эпидемии было зафиксировано 8 704 случая заражения коронавирусной инфекцией (119 — за последние сутки). Выздоровели 7 463 человека, скончались 119. За сутки от коронавируса умерли двое заболевших.

В июне в возрасте 58 лет умер заразившийся COVID-19 бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев. По информации газеты «Коммерсантъ», он находился в больнице в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Горячий Ключ, коронавирус, Краснодарский край
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