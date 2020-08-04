Вице-мэр Горячего Ключа умер от коронавируса

Николай Батманов (Фото: gorkluch.ru)

Заместитель главы -Горячего ключа Николай Батманов умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Скончался наш коллега, мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года», — цитирует пресс-служба администрации слова главы города Александра Кильганкина.

Мэр добавил, что Батманов проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на Кубани с начала эпидемии было зафиксировано 8 704 случая заражения коронавирусной инфекцией (119 — за последние сутки). Выздоровели 7 463 человека, скончались 119. За сутки от коронавируса умерли двое заболевших.