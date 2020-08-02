Заболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое

Также в два раза уменьшилось количество смертей после заболевания коронавирусом. В оперативном штабе утверждают, что в Москве сложилась стабильная эпидемиологическая ситуация

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна. Заболеваемость внебольничными пневмониями сократилась более чем на 50% за месяц», — говорится в сообщении.

Там оценили эпидемиологическую ситуацию в городе как стабильную. Также за месяц в два раза (на 55%) сократилось число летальных случаев после перенесенного COVID-19.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26%», — говорится в сообщении штаба.

Сейчас свободны почти 70% коек, предназначенных для размещения больных с COVID-19 и пневмонией, всего их было выделено 10,8 тыс., уточнили в штабе.