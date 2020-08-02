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Заболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое

Также в два раза уменьшилось количество смертей после заболевания коронавирусом. В оперативном штабе утверждают, что в Москве сложилась стабильная эпидемиологическая ситуация
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна. Заболеваемость внебольничными пневмониями сократилась более чем на 50% за месяц», — говорится в сообщении.

Там оценили эпидемиологическую ситуацию в городе как стабильную. Также за месяц в два раза (на 55%) сократилось число летальных случаев после перенесенного COVID-19.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26%», — говорится в сообщении штаба.

Сейчас свободны почти 70% коек, предназначенных для размещения больных с COVID-19 и пневмонией, всего их было выделено 10,8 тыс., уточнили в штабе.

В то же время сокращается количество занятых коек — за месяц их число уменьшилось на 36%, из них на треть стало меньше коек, которые занимают больные, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Число тяжелых и крайне тяжелых больных остается на низком уровне, за месяц их количество уменьшилось на 24,7%», — сообщают в штабе.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Также по мере стабилизации эпидемиологической ситуации городские стационары, перепрофилированные под лечение больных с коронавирусом, возвращаются к оказанию плановой медпомощи. Всего к стандартному режиму работы вернулись 23 стационара, за последнюю неделю количество таких медицинских организаций увеличилось на три.

В оперативном штабе также отметили увеличение охвата тестируемых на коронавирус людей. За прошедшую неделю инфекцию подтвердили у 1,5% прошедших исследования, всего их было сделано 308,5 тыс.

Москва находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В городе сняты все ограничения в сфере предпринимательства и услуг, разрешены пешие прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с детьми на детских площадках. Также открыты фитнес-клубы, бассейны, магазины и торговые центры, гостиницы и санатории, парки и скверы. При этом жители обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, также маски рекомендуется носить на улице.

Всего в столице выявлено 242 713 случаев заражения, 4485 человек умерли.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, пневмония, Москва
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