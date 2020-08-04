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В МВД предложили изменить статью об исчислении срока наказания водителям

После решения Конституционного суда в МВД решили уточнить, с какого времени исчисляется срок наказания за нарушение правил дорожного движения. Поправка позволит некоторым водителям сэкономить на штрафах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В МВД предложили свой вариант ст. 4.6 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), о необходимости корректировки которой в июне заявил Конституционный суд (КС) России. Эта статья описывает механизм исчисления срока, в течение которого человек считается подвергнутым административному наказанию. Проект документа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Внести изменения в текст статьи КС предписал, признав, что существующая редакция может быть истолкована по-разному. Поводом для спора стала жалоба жительницы Костромской области, которую в июле 2018 года оштрафовали за превышение скорости, а в августе 2019 года наложили за то же нарушение двойной штраф, сочтя его повторным, то есть совершенным в течение одного года. Женщина с этим не согласилась, указав, что оплатила первый штраф в половинном размере, что можно сделать в течение 20 дней, еще до вступления постановления о нем в законную силу, а с момента уплаты штрафа год уже прошел.

Конституционный суд потребовал изменить КоАП из-за спора о штрафе
Общество
Фото: Александр Щербак / ТАСС

КС после рассмотрения запроса Костромского областного суда предписал внести поправки в КоАП, а до того, как это случится, считать водителей, выплативших в установленном законом порядке штраф в половинном размере, подвергнутыми административному наказанию в течение года с момента уплаты. Согласно такой трактовке увеличенный штраф за повторное нарушение правил дорожного движения может быть назначен только до истечения этого срока.

Аналогичный порядок в ст. 4.6 КоАП предлагает прописать и МВД. В пояснительной записке к подготовленному министерством законопроекту отмечается, что «ограничение срока административной наказанности годом с момента уплаты административного штрафа отвечает интересам виновного».

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«[Оно] фактически сокращает срок, в течение которого совершение нового однородного правонарушения повлечет применение повышенной ответственности в связи с повторностью деяния, а значит, такой вариант толкования будет <...> выступать еще одним преимуществом наряду с возможностью уплатить штраф не в полном, а в половинном размере для лиц, привлеченных к ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения», — гласит документ.

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В МВД отметили, что принятие подготовленного им законопроекта не только позволит выполнить предписание КС, но и поможет поддержать доверие граждан к государству и соблюдение принципа справедливости.

Авторы: Евгений Калюков, Артем Филипенок
Теги: ГИБДД, Конституционный суд, нарушения ПДД, поправки в КоАП
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