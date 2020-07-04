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Глава ГИБДД предсказал снижение смертности на платных дорогах до нуля

Фото: avtodor-tr.ru
Фото: avtodor-tr.ru

Смертность на платных дорогах России к 2024 году будет нулевой. Такое мнение высказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников на открытии дороги в обход Лосево и Павловска в Воронежской области, сообщает ТАСС.

По его словам, на наиболее безопасных платных трассах сейчас самая низкая аварийность и самая низкая смертность.

«Фактически, я думаю, мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — сказал Черников.

2 июня главный автоинспектор сообщил, что в 2019 году смертность на российских дорогах снизилась, достигнув показателя 11,6 погибших на 100 тыс. населения.

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Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предполагается снижение смертности в результате ДТП к 2024 году в 3,5 раза от уровня 2017-го, до четырех человек на 100 тыс. населения. По словам научных сотрудников Института демографии НИУ ВШЭ Анастасии Пьянковой и Тимура Фаттахова, достигнуть таких показателей смертности на дорогах, как показывает опыт других стран, в столь сжатые сроки еще никому не удалось.

Теги: ГИБДД, Михаил Черников, платные дороги, смертность
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