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В ГИБДД назвали условие для разрешения ездить со скоростью 150 км/ч

Чтобы установить такой максимум, нужно менять документы по стандартизации высокоскоростных дорог. Сейчас там предел — 130 км/ч, но повысить его до 150 км/ч можно, указывают в ГИБДД
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России могут увеличить предельно допустимую скорость на некоторых трассах до 130 км/ч, а с изменением документов по стандартизации высокоскоростных дорог — и до 150 км/ч. Об этом заявил заместитель начальника ГИБДД России Олег Понарьин, передает ТАСС.

По его словам, необходимо учитывать существующий предел при проектировании дорог. В действующих сейчас документах по стандартизации он составляет 130 км/ч, тогда как для четырехполосных дорог первой категории с разделительной полосой предел проектирования — уже 150 км/ч.

«В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч», — заключил Понарьин.

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Автомобили у пункта оплаты проезда на участке автомобильной трассы М-11

В июле компания «Автодор» предложила увеличить до 150 км/ч скоростной порог на трассе М-11 «Нева», Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-4 «Дон». Сейчас разогнаться на этих дорогах можно максимум до 130 км/ч, однако существует еще и нештрафуемый порог превышения до 20 км/ч. О планах повысить предельный порог и на других трассах тогда не говорилось.  

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ГИБДД, платные дороги, максимальная скорость движения
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