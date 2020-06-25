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Конституционный суд потребовал изменить КоАП из-за спора о штрафе

Из-за спора о штрафе в 2 тыс. руб. за превышение скорости возник вопрос о том, в какой срок гражданин может быть подвергнут наказанию. Рассматривая этот спор, КС пришел к выводу о неконституционности некоторых норм КоАП
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Конституционный суд принял постановление, в котором требует от властей уточнить положения ст. 4.6 (о сроке административной ответственности) и ч. 1.3 ст. 32.2 (о возможности уплаты административного штрафа в половинном размере в 20-дневный срок). Причиной стал запрос Костромского областного суда, столкнувшегося со спором из-за размера штрафа за нарушение ПДД (есть в распоряжении РБК).

6 июля 2018 года жительницу Костромской области оштрафовали на 1 тыс. руб. за превышение скорости. Через неделю, еще до вступления в законную силу постановления, она уплатила половину от суммы штрафа — согласно КоАП, такая возможность есть у нарушителя в течение 20 дней после назначения наказания. 8 августа 2019 года она вновь превысила скорость. В ГИБДД сочли это нарушение повторным и ей назначили штраф уже в размере 2 тыс. руб.

Женщина обратилась в суд. По ее мнению, поскольку со дня оплаты первого штрафа до дня совершения нового административного правонарушения прошло более года, то и срок, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, прошел. Суд согласился с этой позицией и снизил сумму штрафа. Однако против этого выступила ГИБДД.

Костромской областной суд попросил Конституционный суд разъяснить вопрос об исчислении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, если штраф уплачен в половинном размере до вступления в законную силу постановления по делу о правонарушении.

Судьи Конституционного суда пришли к выводу, что сейчас в законе не прописано четко, как поступать в такой ситуации. Поскольку нормы закона должны трактоваться однозначно, КоАП должен быть изменен. Положения КоАП, на основании которых были вынесены решения о штрафах, суд признал не соответствующими Конституции. «Впредь до внесения надлежащих изменений положения ст. 4.6 и ч. 13 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации должны рассматриваться как устанавливающие, что для лиц, уплативших административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, срок, в течение которого такие лица считаются подвергнутыми административному наказанию, оканчивается по истечении года со дня уплаты назначенного им административного штрафа», — заключили в суде.

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сейчас Минюст готовит к принятию новый проект Кодекса об административных нарушениях. Первый вариант проекта столкнулся с критикой из-за повышения в нем штрафов, в том числе и за нарушение ПДД. В конце мая Минюст опубликовал новый проект КоАП.

В числе нововведений, которые ведомство предлагает установить в новом кодексе, — возможность уплаты штрафов за все негрубые правонарушения со скидкой 50% в 20-дневный срок. В новой редакции скидка будет доступна при оплате более чем для тысячи статей из 1,6 тыс. составов правонарушений.

Автор: Георгий Тадтаев
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