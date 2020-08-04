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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 144 человека с COVID-19

Всего за время эпидемии в стране от COVID-19 умер 14 351 человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России были зафиксированы 144 летальных исхода среди пациентов, у которых был COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Всего в России с начала эпидемии среди заболевших COVID-19 зарегистрирован 14 351 летальный исход.

Общее количество россиян с диагностированным COVID-19 на 4 августа составило 861 423 человека.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава Минпромторга Денис Мантуров 3 августа заявил, что к началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц. По его словам, промышленное производство вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи, должно начаться уже в сентябре.  Центр работает с тремя компаниями во Владимирской, Ярославской и Московской областях по организации серийного производства препарата, государственная регистрация этой вакцины, которую испытали на 50 добровольцах Минобороны, ожидается в середине августа.

Еще один препарат производства новосибирского центра «Вектор» готовится к клиническим испытаниям. По оценке гендиректора центра Рината Максютова, производство этой вакцины может начаться уже в ноябре. По его словам, первыми процедуру вакцинации пройдут медицинские работники и врачи, затем вакцинация станет массовой.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Массовая вакцинация в России, по планам Минздрава, начнется уже в октябре, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он подтвердил, что первыми, кому сделают прививки, будут медицинские работники и учителя.

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В то же время глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил, что разработка вакцины от COVID-19 может закончиться неудачей. «Есть опасения, что у нас может не быть работающей вакцины, или же она, возможно, будет обеспечивать защиту только на несколько месяцев, не больше. Но пока мы не завершим клинические испытания, мы не узнаем этого», — сказал он.

Он сообщил, что сейчас сразу несколько вариантов вакцин проходит предпоследнюю, третью фазу клинических испытаний. «Тем не менее на настоящий момент нет «серебряной пули», которая могла бы убить коронавирус — и ее может и не быть», — добавил глава ВОЗ.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Артем Филипенок, Владислав Гордеев
Теги: смертность, коронавирус, эпидемия
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