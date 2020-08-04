В России за сутки умерли 144 человека с COVID-19
За последние сутки в России были зафиксированы 144 летальных исхода среди пациентов, у которых был COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
Всего в России с начала эпидемии среди заболевших COVID-19 зарегистрирован 14 351 летальный исход.
Общее количество россиян с диагностированным COVID-19 на 4 августа составило 861 423 человека.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Глава Минпромторга Денис Мантуров 3 августа заявил, что к началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц. По его словам, промышленное производство вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи, должно начаться уже в сентябре. Центр работает с тремя компаниями во Владимирской, Ярославской и Московской областях по организации серийного производства препарата, государственная регистрация этой вакцины, которую испытали на 50 добровольцах Минобороны, ожидается в середине августа.
Еще один препарат производства новосибирского центра «Вектор» готовится к клиническим испытаниям. По оценке гендиректора центра Рината Максютова, производство этой вакцины может начаться уже в ноябре. По его словам, первыми процедуру вакцинации пройдут медицинские работники и врачи, затем вакцинация станет массовой.