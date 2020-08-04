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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек

За сутки в столице от COVID-19 умерли 12 пациентов. За весь период пандемии в городе зарегистрировали 4510 смертей от коронавируса
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние 24 часа скончались 12 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло 4510 человек. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали почти треть от всех летальных исходов. По официальным данным, в стране умерли 14 219 человек с подтвержденным диагнозом.

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По данным на утро 3 августа, число заразившихся COVID-19 в России превысило 856 тыс. человек. Из них в Москве — 243,4 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (63,9 тыс.), Санкт-Петербург (31,9 тыс.), Нижегородская (24,2 тыс.) и Свердловская (21,1 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2062), Московской области (1114), Дагестане (445), Нижегородской области (393), Красноярском крае (337), Свердловской (285), Тульской (248), Новосибирской (246) и Ростовской (236) областях.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в городе. По его мнению, такое развитие событий маловероятно. Мэр указал на то, что количество ежедневно выявляемых больных с COVID-19 сократилось в десять раз. «Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну», — сказал он.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19, Москва
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