Глава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение десяти дней. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что в случае регистрации вакцины в течение ближайших десяти дней Россия опередит не только США, но и все другие страны. «Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Это действительно очень важное достижение», — заключил Дмитриев.

Ранее в интервью РБК Дмитриев допустил, что выпускать вакцину — разработку Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), в которую инвестировал РФПИ — начнут в сентябре. Он также говорил, что сам выступил одним из добровольцев.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург в июле сообщил, что вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа.