СМИ узнали об экстренной посадке SSJ100 в Минводах из-за разгерметизации

СМИ узнали об экстренной посадке SSJ100 в Минводах из-за разгерметизации

Самолет авиакомпании «Азимут» следовал из Элисты в Сочи. На борту находились более 80 пассажиров

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

В Минеральных Водах из-за разгерметизации экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Лайнер следовал из Элисты в Сочи.

Информацию подтверждает источник Life. Он уточнил, что разгерметизация произошла на высоте около 900 м. Экипаж доложил диспетчерам о нештатной ситуации, после чего было принято решение осуществить экстренную посадку, указывают источники. Самолет сел благополучно.

По данным источников, на борту находились более 80 человек.

В аэропорту Минеральных Вод подтвердили агентству посадку лайнера. «Да, этот борт действительно приземлился у нас», — сказал представитель аэропорта.