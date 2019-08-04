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СМИ узнали об экстренной посадке SSJ100 в Минводах из-за разгерметизации
Самолет авиакомпании «Азимут» следовал из Элисты в Сочи. На борту находились более 80 пассажиров
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

В Минеральных Водах из-за разгерметизации экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Лайнер следовал из Элисты в Сочи.

Информацию подтверждает источник Life. Он уточнил, что разгерметизация произошла на высоте около 900 м. Экипаж доложил диспетчерам о нештатной ситуации, после чего было принято решение осуществить экстренную посадку, указывают источники. Самолет сел благополучно.

По данным источников, на борту находились более 80 человек.

В аэропорту Минеральных Вод подтвердили агентству посадку лайнера. «Да, этот борт действительно приземлился у нас», — сказал представитель аэропорта.

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СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ100 из Ульяновска в Москву

В конце июля Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» сел в Самаре из-за неисправности двигателя. Он летел из Краснодара в Тюмень. В результате аварийной посадки никто из пассажиров не пострадал, за ними отправили дополнительный борт. Куйбышевская транспортная прокуратура позднее уточнила, что в двигателе во время полета была зафиксирована вибрация.

Теги: экстренная посадка, Самолет, разгерметизация, Sukhoi Superjet-100
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