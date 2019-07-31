В Самаре из-за неисправности двигателя экстренно сел самолет SSJ100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

В ночь на 31 июля в Самаре экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Тюмень. Об этом сообщает «Самара Онлайн» со ссылкой на помощницу Куйбышевского транспортного прокурора Кристину Кулик.

Рейс выполнял самолет авиакомпании «Азимут», на борту были 97 пассажиров.

По словам Кулик, причиной аварийной посадки стала неисправность левого двигателя. При посадке никто из находившихся на борту не пострадал.

«Сейчас пассажиры ожидают предоставления другого самолета. На этом борту они точно не полетят», — сообщили «Самаре Онлайн» в прокуратуре.

По данным источника «Интерфакса» в органах управления воздушным транспортом, во время перелета экипаж экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. «Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре», — сообщил источник агентства.