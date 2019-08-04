СК завел дело об экстремизме за призывы к расправам над детьми силовиков

СК завел дело об экстремизме за призывы к расправам над детьми силовиков

Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи завели уголовное дело против автора поста в Twitter, который призвал к действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия).

Следователи установили личность опубликовавшего сообщение под псевдонимом Макс Стеклов. Им оказался житель Московской области Владислав Синица. В его квартире прошли обыски, изъяты телефон и персональный компьютер. Синице уже предъявили обвинение.

Свой пост Макс Стеклов опубликовал после несогласованной акции 27 июля. Обсуждение касалось попыток выяснить по фотографиям личности силовиков, работавших на акции.